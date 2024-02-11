إسبانيا: توسيع العمليات العسكرية فى رفح تهديد خطير لأكثر من مليون فلسطينى

MENAFN - Youm7) قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن "توسيع العمليات العسكرية فى رفح سيشكل تهديدا خطيرا لحياة أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة".

وأضاف الباريس على حسابه الخاص على منصة إكس، محذرا من أن مثل هذه العملية من شأنها أن تزيد من الكارثة الإنسانية الموجودة بالفعل فى قطاع غزة .

وجدد ألباريس دعوته بـ"وقف إطلاق النار ، والإفراج عن الرهائن، واحترام القانون الإنساني الدولي، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، قال فى وقت سابق إنه سيواصل الضغط على الاتحاد الأوروبي للعمل بشكل متماسك في الصراع في غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وأشار بيدرو سانشيز إلى الوضع المتطرف والخطير في غزة، وقال إن إسبانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، حثت الاتحاد الأوروبى على التحدث بشكل موضوعي عن الصراع خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

لكن في الاستنتاجات التي نشرها المجلس لم يكن هناك سوى جملة واحدة حول الصراع، نصها: "ناقش المجلس الأوروبي آخر التطورات في الشرق الأوسط".

واعترف سانشيز بالانقسامات الواضحة بشأن الأزمة لكنه قال إنه يرفض التوقف عن الترويج لموقف إسبانيا وحث الاتحاد الأوروبي على دعوة إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت اسبانيا الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والافراج عن جميع الرهائن وعقد مؤتمر للسلام يؤدي الى اعتراف دولي بدولة فلسطينية قابلة للحياة.

وكان طالب سانشيز مرارا الغرب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووكانت آخر مرة خلال

افتتاح المؤتمر الثامن للسفراء الذى يحتفل به في العاصمة ، مدريد، وكرر تمسك الدولة

الإسبانية بموقفها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، واستمرار الدعوة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال سانشيز، إن "الوضع الإنسانى "الكارثى" في غزة ولابد من الرد الدولى على ما يحدث "، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، مضيفا: "الطريق الذى يجب اتباعه هو عقد مؤتمر فورى ومتين للغاية والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام من أجل توقف الأعمال العدائية، ويجب تنفيذ هذا المؤتمر مع المجتمع الدولي الذي يصاحب حلاً جديًا ومقنعًا أساسي في صيغة الدولتين.







