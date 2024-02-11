بالجرارات..استمرار احتجاجات المزارعين فى أوروبا وإغلاق الطرق.. فيديو

MENAFN - Youm7) تستمر احتجاجات المزارعين فى الدول الأوروبية بالجرارات التى تؤدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية وتثير حالة من الفوضى، وذلك احتجاجا على سياسات الاتحاد الأوروبى الخاصة بالزراعة والتى تجعل الإنتاج الزراعى أكثر صعوبة من خلال إادخال قواعد صارمة بشأن استخدام الأسمدة الكربونية والمبيدات الحشرية بموجب الصفقة الخضراء.

وواصل المزارعون الإيطاليون احتجاجاتهم في جميع أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي، وشكل المزارعون قافلة بجراراتهم على الطريق الدائري بالعاصمة روما احتجاجا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي، وخاصة تخفيض المساعدات للقطاع الزراعى ، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وعقدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ووزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا اجتماعا مع ممثلي القطاع الزراعي بما في ذلك المزارعين في مقر رئاسة الوزراء.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، وعدت الحكومة بتقديم بعض التسهيلات للمزارعين، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل الزراعي التي تفرض ضرائب على المزارعين تصل إلى مبلغ معين.

كما احتج المزارعون من المجر وبولندا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية الرخيصة من أوكرانيا، مما أدى إلى إغلاق الحدود مع هذا البلد.

وطالب مزارعو إسبانيا، الذين أكملوا اليوم الرابع من احتجاجاتهم في إسبانيا، بنقل احتجاجاتهم إلى العاصمة مدريد.

وأعرب المزارعون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا وإيطاليا والمجر، عن عدم رضاهم

عن السياسات الزراعية التي يتم تنفيذها مؤخرًا.

واحتج المزارعون في معظم الدول الأوروبية بجراراتهم للفت الانتباه إلى المشاكل التي يواجهونها.

وينتقد المزارعون في الكتلة الأوروبية بشدة السياسات الزراعية للاتحاد، وأهداف استعادة الطبيعة، وتخفيض الإعانات، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومنتجات الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، وإجراءات توفير المياه.







