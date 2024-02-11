الفنلنديون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

MENAFN - Youm7) توجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو.



وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه من المقرر أن تختار فنلندا رئيسا جديدا لشغل دور حاسم على رأس أحدث عضو في حلف شمال الأطلنطي (ناتو) مع تزايد المخاوف من أن روسيا المجاورة قد تواجه الحلف الدفاعي بشكل مباشر.



ومن المتوقع أن يكون السباق محتدما بين ألكسندر ستوب وبيكا هافيستو، اللذين يتنافسان على منصب كبير الدبلوماسيين في الدولة الشمالية والقائد الأعلى لقواتها الدفاعية لمدة 6 سنوات.



وظل ستوب (55 عاما) هو المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي خلال أسبوعين من الحملة الانتخابية بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الأولى. ومع ذلك، فإن تقدمه في المواجهة المباشرة مع هافيستو قد تقلص، إذ أيد حوالي 54% من الناخبين ستوب في أحدث استطلاع للرأي، بانخفاض عن 59% قبل جولة التصويت في 28 يناير الماضي.



وكان من الضروري إجراء جولة إعادة مع عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 يناير.

ويحق لأكثر من 4 ملايين شخص التصويت. وسيخلف الفائز الرئيس ساولي نينيستو الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي تنتهي فترة ولايته الثانية ومدتها 6 سنوات في مارس المقبل.