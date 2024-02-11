Sunday, 11 February 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفنلنديون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

2/11/2024 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) توجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو.


وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه من المقرر أن تختار فنلندا رئيسا جديدا لشغل دور حاسم على رأس أحدث عضو في حلف شمال الأطلنطي (ناتو) مع تزايد المخاوف من أن روسيا المجاورة قد تواجه الحلف الدفاعي بشكل مباشر.


ومن المتوقع أن يكون السباق محتدما بين ألكسندر ستوب وبيكا هافيستو، اللذين يتنافسان على منصب كبير الدبلوماسيين في الدولة الشمالية والقائد الأعلى لقواتها الدفاعية لمدة 6 سنوات.


وظل ستوب (55 عاما) هو المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي خلال أسبوعين من الحملة الانتخابية بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الأولى. ومع ذلك، فإن تقدمه في المواجهة المباشرة مع هافيستو قد تقلص، إذ أيد حوالي 54% من الناخبين ستوب في أحدث استطلاع للرأي، بانخفاض عن 59% قبل جولة التصويت في 28 يناير الماضي.


وكان من الضروري إجراء جولة إعادة مع عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 يناير.
ويحق لأكثر من 4 ملايين شخص التصويت. وسيخلف الفائز الرئيس ساولي نينيستو الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي تنتهي فترة ولايته الثانية ومدتها 6 سنوات في مارس المقبل.







MENAFN11022024000132011024ID1107837621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث