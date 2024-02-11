ترامب يكثف هجومه على الناتو: أشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بدول الحلف

MENAFN - Youm7) كثف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من هجوم على الناتو ، وقال إنه اقترح على زعيم دولة ما أنه سيشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بالدول الأعضاء يرى أنها لا تنفق ما يكفى من أجل الدفاع عن نفسها.





وخلال كلمة ألقاها أمام حشد مساء السبت فى جامعة "كوستال كارولينا"، قال ترامب إن "رئيس دولة كبرى وقف وقال: حسنا سيدى، لو لم تدفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟". وتابع ترامب قائلا: أجبت: أنتم لم تدفعوا، أنتم مقصرون. فقال" نعم، دعنا نقول أن هذا قد حدث، لا لن أحميكم. فى الحقيقة سأشجعهم على فعل ما يحلو لهم".







وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن تصريحات ترامب تأتى فى الوقت الذى يشهد فيه الحزب الجمهورى جدلا حول ما إذا كان سيقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا، والتي تخوض حربا مع روسيا منذ ما يقرب من عامين. ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعا من شأنه أن يمنح أوكرانيا 60 مليار دولار. إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب يرددون نفس شكوك ترامب بشأن القيام بذلك.







وطالما كان ترامب ناقدا شرسا لمشاركة الولايات المتحدة فى حلف الناتو، وهاجم الدول الأوروبية مرارا بسبب حصته من الإنفاق الدفاعى، وبدا أن يشير إلى تمويل غير مباشر كجزء من المساهمة فى التمويل.







ومنذ عام 2006، كان لدى كل دولة عضو فى الناتو توجيه من الإنفاق نسبته 2% على الأقل من إجمال ناتجها القومى على الإنفاق الدفاعى بحلول 2024. وزادت دول الناتو بالفعل من تمويلها بشكل كبير قبل تول ترامب للرئاسة، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.