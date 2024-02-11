ترامب يكثف هجومه على الناتو: أشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بدول الحلف

(MENAFN
- Youm7) كثف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من هجوم على الناتو ، وقال إنه اقترح على زعيم دولة ما أنه سيشجع روسيا على فعل ما يحلو لها بالدول الأعضاء يرى أنها لا تنفق ما يكفى من أجل الدفاع عن نفسها.
وخلال كلمة ألقاها أمام حشد مساء السبت فى جامعة "كوستال كارولينا"، قال ترامب إن "رئيس دولة كبرى وقف وقال: حسنا سيدى، لو لم تدفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟". وتابع ترامب قائلا: أجبت: أنتم لم تدفعوا، أنتم مقصرون. فقال" نعم، دعنا نقول أن هذا قد حدث، لا لن أحميكم. فى الحقيقة سأشجعهم على فعل ما يحلو لهم".
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن تصريحات ترامب تأتى فى الوقت الذى يشهد فيه الحزب الجمهورى جدلا حول ما إذا كان سيقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا، والتي تخوض حربا مع روسيا منذ ما يقرب من عامين. ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعا من شأنه أن يمنح أوكرانيا 60 مليار دولار. إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب يرددون نفس شكوك ترامب بشأن القيام بذلك.
وطالما كان ترامب ناقدا شرسا لمشاركة الولايات المتحدة فى حلف الناتو، وهاجم الدول الأوروبية مرارا بسبب حصته من الإنفاق الدفاعى، وبدا أن يشير إلى تمويل غير مباشر كجزء من المساهمة فى التمويل.
ومنذ عام 2006، كان لدى كل دولة عضو فى الناتو توجيه من الإنفاق نسبته 2% على الأقل من إجمال ناتجها القومى على الإنفاق الدفاعى بحلول 2024. وزادت دول الناتو بالفعل من تمويلها بشكل كبير قبل تول ترامب للرئاسة، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
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