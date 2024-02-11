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منتخب سلاح السيف يتأهل لربع نهائى كأس العالم فى جورجيا

2/11/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل منتخب سلاح السيف إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم المقامة فى جورجيا بعد الفوز على نظيره الإيرانى بنتيجة 45 / 44 فى دور الـ16 من هذه المنافسة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: زياد السيسى ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز وأحمد هشام.

من جهته كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، فى تصريحات سابقة، عن دخول منتخب سلاح الشيش فى معسكر بالمركز الأولمبى عقب العودة من المشاركة ببطولة فى إيطاليا للاستعداد لطولة كأس العالم
لسلاح الشيش
للفردي والفرق على صعيدي الرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتفتتح منافسات البطولة الخميس 22 فبراير الجاري فى التاسعة صباحا بمنافسات دور المجموعات لفردي لسيدات، ثم يُتبع بمنافسات الأدور الإقصائية التمهيدية، على أن تقام منافسات أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية لمنافسات فردي الرجال يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر في نفس التوقيت.
وتستأنف منافسات فردي السيدات بداية من دور الـ64 الرئيسي في تمام الثامنة صباح السبت الموافق 24 فبراير على أن تستأنف منافسات فردي الرجال بداية من الساعة العاشرة إلا الثلث ثم تُختتم منافسات الفردي على صعيدي الرجال والسيدات في نفس اليوم في تمام الرابعة والنصف عصرا.
أما منافسات الفرق للرجال والسيدات فستقام يوم الأحد الموافق 25 من فبراير بداية من دور الـ32، في تمام الثامنة والنصف صباحا وتستأنف المنافسات حتى الفترة المسائية وإقامة المباريات النهائية في نفس اليوم.
يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.





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