منتخب سلاح السيف يتأهل لربع نهائى كأس العالم فى جورجيا

(MENAFN
- Youm7) تأهل منتخب سلاح السيف إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم المقامة فى جورجيا بعد الفوز على نظيره الإيرانى بنتيجة 45 / 44 فى دور الـ16 من هذه المنافسة.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: زياد السيسى ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز وأحمد هشام.
من جهته كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، فى تصريحات سابقة، عن دخول منتخب سلاح الشيش فى معسكر بالمركز الأولمبى عقب العودة من المشاركة ببطولة فى إيطاليا للاستعداد لطولة كأس العالم
لسلاح الشيش
للفردي والفرق على صعيدي الرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وتفتتح منافسات البطولة الخميس 22 فبراير الجاري فى التاسعة صباحا بمنافسات دور المجموعات لفردي لسيدات، ثم يُتبع بمنافسات الأدور الإقصائية التمهيدية، على أن تقام منافسات أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية لمنافسات فردي الرجال يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر في نفس التوقيت.
وتستأنف منافسات فردي السيدات بداية من دور الـ64 الرئيسي في تمام الثامنة صباح السبت الموافق 24 فبراير على أن تستأنف منافسات فردي الرجال بداية من الساعة العاشرة إلا الثلث ثم تُختتم منافسات الفردي على صعيدي الرجال والسيدات في نفس اليوم في تمام الرابعة والنصف عصرا.
أما منافسات الفرق للرجال والسيدات فستقام يوم الأحد الموافق 25 من فبراير بداية من دور الـ32، في تمام الثامنة والنصف صباحا وتستأنف المنافسات حتى الفترة المسائية وإقامة المباريات النهائية في نفس اليوم.
يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.
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