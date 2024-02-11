الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى خلال أيام

MENAFN - Youm7) أنهى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، جزءا كبيرا من صرف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن الموسم الماضى. وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات تليفزيونية، أن مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى تم الانتهاء منها بشكل كبيرقائلا، "نسدد المستحقات والالتزامات المالية المتراكمة منذ تولى المسئولية، وتقريبا الموسم اللى فات خلاص انتهت".

ويستعد الزمالك لصرف جزء من مستحقات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، "قريبا سيتم سداد دفعة مادية للاعبين من المستحقات".

وكان الزمالك قد أنهى أزمة مستحقات حازم إمام لاعب الفريق السابق، حيث تم الاتفاق معه على جدولتها و الحصول عليها في أقرب وقت.