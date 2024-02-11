الأهلي يفحص أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد اليوم بسبب الكدمة

MENAFN - Youm7) يخضع الثنائى أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد لاعبا النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق اليوم، الأحد، على هامش استعدادات المارد الاحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

واشتكى ثنائى الأهلى خلال التراى ماتش الذى أجراه الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر أمس، السبت، من كدمة بسيطة، ولكن تشير الفحوصات الأولية لسلامة اللاعبين؟

وانتظم المالى أليو ديانج فى تدريبات الأهلى عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى الاخير عن مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

ويواصل فريق

الأهلي

تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.