Sunday, 11 February 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يفحص أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد اليوم بسبب الكدمة

2/11/2024 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) يخضع الثنائى أليو ديانج وعمر كمال عبد الواحد لاعبا النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق اليوم، الأحد، على هامش استعدادات المارد الاحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

واشتكى ثنائى الأهلى خلال التراى ماتش الذى أجراه الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر أمس، السبت، من كدمة بسيطة، ولكن تشير الفحوصات الأولية لسلامة اللاعبين؟

وانتظم المالى أليو ديانج فى تدريبات الأهلى عقب انتهاء رحلة منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار، ليصبح جاهزاً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى الاخير عن مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

ويواصل فريق
الأهلي
تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.







MENAFN11022024000132011024ID1107837616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث