كريم طارق يتعافى من مزق العضلة الضامة وينتظم فى تدريبات الطلائع

MENAFN - Youm7) انتظم كريم طارق لاعب طلائع الجيش فى تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ولم يتحدد بشكل نهائى مصير مشاركة اللاعب فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى

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التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ، ونفذ اللاعب برنامج تأهيلى طوال فترة توقف الدوري حتى استعاد فورمته الفنية والبدنية.

وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع

طلائع الجيش،

إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع يخضع خلالها لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم

طلائع الجيش

إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.