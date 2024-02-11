شد الخلفية يبعد كريستو عن رحلة الأهلى للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

MENAFN - Youm7) تأكد غياب التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الأهلى عن رحلة فريقه المتوجهة للجزائر الأربعاء المقبل، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض كريستو للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال "التراى ماتش" الذى خاضه المارد الأحمر أمس، الأحد، ليخضع للأشعة التى أثبتت حاجته لفترة تأهيل تصل لأسبوع، وهو ما يعنى غيابه عن الحسابات الفنية لمباراة الجمعة المقبلة أمام بطل الجزائر.

ويواصل فريق

الأهلي

تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المحدد لها 16 فبراير الجاري بالجزائر فى دور المجموعات بدوري الأبطال. وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.