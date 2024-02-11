Sunday, 11 February 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تستقر عند مستوى 2024 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

2/11/2024 4:27:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- استقرت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2024 دولارا للأونصة مع تراجع طفيف لأسعار العقود الآجلة.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب (تسليم أبريل) انخفضت 45ر0 في المئة إلى مستوى 2038 دولارا للأونصة مع ترقب معظم المتداولين لبيانات مؤشر الاستهلاك الأمريكي التي ستظهر بعد غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كانت ستؤثر على سعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير أن معظم المحللين يترقبون موعد خفض الفائدة الأمريكية موضحا أن التوقعات لا تزال تشير إلى شهر مارس المقبل كموعد لبدء الخفض بالتالي انتعاش أسعار الذهب على أثر ذلك.
وأوضح أن تقرير التضخم الأمريكي وتقارير أخرى مرتبطة بثقة المستهلكين إضافة إلى بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيتم نشرها هذا الأسبوع "وكل هذه التقارير ستؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب خلال الأسابيع المقبلة".
ولفت إلى قرب حلول موسم إعلانات الأرباح للشركات الأمريكية الكبرى إضافة إلى صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة واليابان وهولندا مؤكدا أن المستثمرين في المعادن الثمينة ينتظرون هذه التقارير لمعرفة اتجاهات الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي.
وشدد التقرير على أهمية العامل الجيوسياسي في تحديد الاتجاه السعري للذهب موضحا أن التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تجعل المستثمرين يتجهون بشكل أكبر للاستثمار بالمعدن الأصفر بعيدا عن مخاطر التجارة العالمية وأسواق الأسهم التي تتأثر بشكل كبير من هذه التطورات.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 2ر20 دينار (نحو 60ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 5ر18 دينار (نحو 4ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 268 دينارا (نحو 817 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / م غ ع




MENAFN11022024000071011013ID1107837613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث