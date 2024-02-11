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وزارة الأشغال: فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها التفقدية على مدار الساعة في عموم البلاد

2/11/2024 4:27:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الأحد إن فرق الطوارئ مستمرة على مدار الساعة في جولاتها التفقدية والتواجد في المواقع الحرجة وفي الطرق الداخلية ما بين تجمع أمطار وصرف صحي والتعامل مع جميع الشكاوى.
وأضاف الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تشهد أمطارا رعدية متفرقة متوسطة الشدة على بعض المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد منذ ساعات الصباح الأولى في وقت تقوم الفرق المعنية بواجباتها لتفقد الطرق والخطوط السريعة لمعالجة تجمعات المياه.
وأوضح أنه لا توجد تجمعات لمياه الأمطار في الطرق السريعة مشيرا إلى أن هيئة الطرق والنقل البري تتعامل مع الشكاوى المسجلة بنظام الشكاوى على الخط الساخن (150) لمعالجتها على وجه السرعة.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد توقعت أن تشهد البلاد حالة عدم استقرار تبدأ مساء اليوم حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق. (النهاية)

م س ع / ت م




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