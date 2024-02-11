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رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره الإيراني بالعيد الوطني لبلاده

2/11/2024 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد قاليباف وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية)

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