رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره الإيراني بالعيد الوطني لبلاده

رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره الإيراني بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
2/11/2024 4:27:11 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد قاليباف وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية)
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