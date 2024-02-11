القمة العالمية للحكومات في دبي .. منصة دولية مهمة لاستشراف توجهات المستقبل

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تقرير)

دبي - 11 - 2 (كونا) -- تنطلق القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي غدا الاثنين في حدث عالمي ضخم كونها إحدى أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات.

وفي وقت تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رسالة من نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتضمن دعوة له لحضور القمة تتمثل مشاركة دولة الكويت في فعاليات القمة بالمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالوكالة منصور المذن.

وستسبق القمة مشاركة لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف في منتدى متخصص وتوقيع اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بين البلدين.

وستشهد القمة التي تستمر ثلاثة أيام ايضا مشاركة دولية واسعة لرؤساء دول وممثليهم و120 وفدا حكوميا و80 منظمة دولية وإقليمية ونخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين و8 من الفائزين بجائزة نوبل و4000 مشارك و300 وزير بينهم 100 وزير عربي.

وسيشارك الوزراء العرب في الاجتماعات الوزارية والمنتديات المتخصصة التي تعقد ضمن فعاليات القمة والتي تضم 23 اجتماعا وزاريا واجتماع طاولة مستديرة و15 منتدى عالمي متخصص و110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية بمشاركة 200 متحدث.

ومن أبرز الاجتماعات التي تجمع الوزراء العرب خلال القمة اجتماع وزراء المالية العرب واجتماع وزراء الطاقة واجتماع وزراء العدل واجتماع وزراء التنمية الإدارية والتطوير الحكومي ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية واجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.

كما تتضمن فعاليات القمة مناقشة 25 تقريرا استراتيجيا و6 محاور رئيسية بالاضافة الى تقديم 5 جوائز دولية.

وستناقش القمة التطورات في السياسات الحكومية والتطورات الاقتصادية والتجارية والنمو الحضري والبيئة والتغيرات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وما يمكن اقتناصه من فرص رغم هذه التحديات.

ومن شأن النقاشات المهمة والحوارات التي تجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب العقول من حول العالم في القمة إثراء تجربة الحكومات العربية المشاركة وتبادل المعارف والخبرات مع الحكومات العالمية والشركات الكبرى من مختلف الدول والتي تعتبر لاعبا أساسيا في التطورات المستقبلية.

وتعتبر القمة منصة فاعلة لعقد الشراكات الدولية المثمرة في تمكين الحكومات والمنظمات والهيئات العربية من خدمة أهدافها التنموية.

ويشكل انطلاق القمة تحت شعار (تشكيل حكومات المستقبل) بدء مرحلة جديدة وعقد جديد من التأثير الإيجابي وإلهام الحكومات والمجتمعات لاستشراف وصياغة المستقبل تجسيدا لرؤية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونجحت القمة طوال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها الرائدة كمنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي في صياغة توجهات حكومات المستقبل الساعية لخدمة 8 مليارات إنسان حول العالم.

وباعتبارها أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي نجحت القمة ايضا في الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة بناء على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة.

وتلقى القمة اهتماما عربيا متزايدا بمختلف الموضوعات المطروحة على أجندة فعالياتها والتي تمثل بمجملها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة في المنطقة العربية واستعادة الدور الحضاري وتعزيز التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الشعوب وتمكين الشباب العربي وفتح الآفاق والفرص والأمل بغد أفضل للأجيال القادمة.

وتمثل القمة بمخرجاتها الاستثنائية والنوعية فرصة ثمينة للمنطقة لاستكشاف فرص المستقبل والبقاء على إطلاع دائم على التطورات العالمية في مختلف القطاعات وتبني أفضل الطرق للحاق بهذه التطورات وتقليص الفجوة مع العالم في كثير من المجالات الحيوية خصوصا العلمية والتكنولوجية سريعة التطور وما تفرضه من تغيرات كبيرة التأثير على حياة المجتمعات ككل.(النهاية) س خ م / ف ل ا