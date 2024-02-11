مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة يبحث التطورات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها والصيدلة السريرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بدأ مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة أعمال نسخته الثامنة اليوم الأحد في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت تحت شعار (التطورات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها والصيدلة السريرية:كن ملهما) وتقيمه كلية الصيدلة في الجامعة.
وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة وراعي المؤتمر الدكتور مشاري الحربي في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص الجامعة ممثلة بكلية الصيدلة على مسؤولياتها تجاه المجتمع وتماشيا مع خطتة الطموحة التي تبنتها منذ نشأتها في دعم التوجه نحو تطوير المجتمع والتعليم الطبي والسعي للوصول إلى أرقى الخدمات الصحية لمواطني دولة الكويت.
وأضاف الحربي أن كلية الصيدلية حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع ومن هنا تبرز أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تأتي رغبة في التكامل والتجانس بين الباحثين والأكاديميين بالخروج بمشاريع بحثية مشتركة تعود بالنفع على علوم الصيدلة.
وأشار إلى أن جامعة الكويت متمثلة بكلية الصيدلة تتشرف بعقد المؤتمر الذي تشارك في أعماله نخبة من الباحثين والباحثات من داخل الكويت وخارجها.
من جانبه قال القائم بأعمال عميد كلية الصيدلية بجامعة الكويت الدكتور ميثم خاجه في كلمته إن المؤتمر يعرض آخر الأبحاث والتطورات العلمية في مجالات العلوم الصيدلانية الأساسية والسريرية بهدف تبادل المعارف والمهارات لتحسين جودة البحوث في الكليات والمعاهد البحثية والخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.
وذكر خاجه أن المؤتمر يتناول آخر المستجدات فيما يخص دور الصيدلي وأهميته خصوصا مع تزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بمجال الصيدلة في مختلف التخصصات ومهنة الصيدلي فيما يتعلق بدوره المهم المكمل لفريق الرعاية الصحية وخبرته في توفير أحدث المعلومات القائمة على الأدلة العلمية الرصينة بما يتعلق بالاستخدام الأنسب والآمن للدواء. (النهاية)
خ م ج / م ع غ
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