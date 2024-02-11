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مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة يبحث التطورات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها والصيدلة السريرية

2/11/2024 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بدأ مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة أعمال نسخته الثامنة اليوم الأحد في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت تحت شعار (التطورات في اكتشاف الأدوية وتوصيلها والصيدلة السريرية:كن ملهما) وتقيمه كلية الصيدلة في الجامعة.
وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة وراعي المؤتمر الدكتور مشاري الحربي في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص الجامعة ممثلة بكلية الصيدلة على مسؤولياتها تجاه المجتمع وتماشيا مع خطتة الطموحة التي تبنتها منذ نشأتها في دعم التوجه نحو تطوير المجتمع والتعليم الطبي والسعي للوصول إلى أرقى الخدمات الصحية لمواطني دولة الكويت.
وأضاف الحربي أن كلية الصيدلية حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع ومن هنا تبرز أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تأتي رغبة في التكامل والتجانس بين الباحثين والأكاديميين بالخروج بمشاريع بحثية مشتركة تعود بالنفع على علوم الصيدلة.
وأشار إلى أن جامعة الكويت متمثلة بكلية الصيدلة تتشرف بعقد المؤتمر الذي تشارك في أعماله نخبة من الباحثين والباحثات من داخل الكويت وخارجها.
من جانبه قال القائم بأعمال عميد كلية الصيدلية بجامعة الكويت الدكتور ميثم خاجه في كلمته إن المؤتمر يعرض آخر الأبحاث والتطورات العلمية في مجالات العلوم الصيدلانية الأساسية والسريرية بهدف تبادل المعارف والمهارات لتحسين جودة البحوث في الكليات والمعاهد البحثية والخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.
وذكر خاجه أن المؤتمر يتناول آخر المستجدات فيما يخص دور الصيدلي وأهميته خصوصا مع تزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بمجال الصيدلة في مختلف التخصصات ومهنة الصيدلي فيما يتعلق بدوره المهم المكمل لفريق الرعاية الصحية وخبرته في توفير أحدث المعلومات القائمة على الأدلة العلمية الرصينة بما يتعلق بالاستخدام الأنسب والآمن للدواء. (النهاية)

خ م ج / م ع غ




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