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رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره القطري بفوز منتخب بلاده بكأس آسيا لكرة القدم

2/11/2024 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 2 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة حسن الغانم عبر فيها عن تهانيه لدولة قطر قيادة وشعبا بمناسبة فوز منتخب قطر بكأس آسيا لكرة القدم.
وأشاد السعدون بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة بقيادة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد أن الفوز بهذه البطولة يمثل إنجازا للكرة الخليجية والعربية وتجسيدا لما بلغته من مستوى رياضي رفيع معربا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي ظهر به منتخب قطر في بطولة كأس آسيا.
وتمنى السعدون مزيدا من النجاح والتوفيق للشقيقة قطر في كافة المستويات والمجالات وللشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار.(النهاية)

ع ع / ح ع ا ب




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