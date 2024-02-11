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العراق .. هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة قرب الحدود العراقية - التركية

2/11/2024 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 11 - 2 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأحد وقوع هزة أرضية في محافظة (دهوك) على الحدود العراقية - التركية بلغت قوتها 5ر4 درجة على مقياس (ريختر) دون تسجيل خسائر.
وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان نقلا عن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن الهزة الأرضية التي شعر بها أهالي المحافظة سجلت صباح اليوم على بعد (30) كم شمال شرق (العمادية) بمحافظة (دهوك) دون وقوع خسائر.
وتعد هذه ثاني هزة أرضية تضرب المنطقة خلال أسبوع إذ حدثت هزة أمس في محافظة (أربيل) بلغت قوتها 2ر3 درجة على مقياس (ريختر) دون وقوع أضرار.
وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت في وقت سابق أن 142 هزة أرضية سجلت في العراق خلال العام الماضي تراوحت قوتها من درجة إلى خمس درجات على مقياس (ريختر).(النهاية)

ص ب ر / ع م ح




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