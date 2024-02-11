العراق .. هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة قرب الحدود العراقية - التركية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 11 - 2 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأحد وقوع هزة أرضية في محافظة (دهوك) على الحدود العراقية - التركية بلغت قوتها 5ر4 درجة على مقياس (ريختر) دون تسجيل خسائر.
وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان نقلا عن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن الهزة الأرضية التي شعر بها أهالي المحافظة سجلت صباح اليوم على بعد (30) كم شمال شرق (العمادية) بمحافظة (دهوك) دون وقوع خسائر.
وتعد هذه ثاني هزة أرضية تضرب المنطقة خلال أسبوع إذ حدثت هزة أمس في محافظة (أربيل) بلغت قوتها 2ر3 درجة على مقياس (ريختر) دون وقوع أضرار.
وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت في وقت سابق أن 142 هزة أرضية سجلت في العراق خلال العام الماضي تراوحت قوتها من درجة إلى خمس درجات على مقياس (ريختر).(النهاية)
ص ب ر / ع م ح
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