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أمين (مجلس التعاون) يهنئ أمير قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم 2023

2/11/2024 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 2 (كونا) -- هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم 2023.
وأعرب البديوي في بيان صحفي عن سعادته وفخره بهذا الفوز الرياضي الكبير الذي يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة قطر ويساهم في تعزيز مكانتها على خريطة كرة القدم العالمية والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون.
وأشاد بتنظيم دولة قطر المميز والاحترافي لهذه البطولة ما يعكس ارثها الرياضي الغني ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية ويعبر عن دعمها للنهوض بتطور الرياضة بالمنطقة بصفة خاصة وعامة على المستوى العالمي لا سيما بعد نجاحها الباهر في تنظيم كأس العالم 2022.(النهاية)

ع ش / م ن ف




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