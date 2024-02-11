أمين (مجلس التعاون) يهنئ أمير قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 2 (كونا) -- هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم 2023.
وأعرب البديوي في بيان صحفي عن سعادته وفخره بهذا الفوز الرياضي الكبير الذي يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة قطر ويساهم في تعزيز مكانتها على خريطة كرة القدم العالمية والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون.
وأشاد بتنظيم دولة قطر المميز والاحترافي لهذه البطولة ما يعكس ارثها الرياضي الغني ويسهم في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية ويعبر عن دعمها للنهوض بتطور الرياضة بالمنطقة بصفة خاصة وعامة على المستوى العالمي لا سيما بعد نجاحها الباهر في تنظيم كأس العالم 2022.(النهاية)
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