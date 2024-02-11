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الرئيس الصومالي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

2/11/2024 4:27:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- دان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشدة الهجوم الإرهابي الاخير الذي وقع في العاصمة مقديشو وأودى بحياة ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين داعيا الجهات المعنية الى التحقيق فورا في هذا الحادث.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس شيخ محمود مساء امس السبت لمستشفى (رجب طيب أردوغان) للاطمئنان على الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر (الجنرال غوردن).
وأعرب الرئيس الصومالي عن تعازيه لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي.
وأكد ان هؤلاء الضباط جاءوا إلى الصومال للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية وكرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية.
وأضاف "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال وسنتذكر الدور الذي ادته في بلادنا في هذا الوقت العصيب".
وفي سياق متصل نقلت الوكالة عن رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي شيخ آدم مدوبي اليوم الاحد خالص تعازيه لحكومة وشعب الإمارات في مقتل جنودها.
وأشاد مدوبي بمشاركة الإمارات في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية ودعمها "السخي المستمر" في إعادة إعمار وتنمية الصومال.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت امس السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم "لهجوم إرهابي" في الصومال.(النهاية)

ا س م / ش م ع



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