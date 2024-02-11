الرئيس الصومالي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 2 (كونا) -- دان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشدة الهجوم الإرهابي الاخير الذي وقع في العاصمة مقديشو وأودى بحياة ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين داعيا الجهات المعنية الى التحقيق فورا في هذا الحادث.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس شيخ محمود مساء امس السبت لمستشفى (رجب طيب أردوغان) للاطمئنان على الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر (الجنرال غوردن).
وأعرب الرئيس الصومالي عن تعازيه لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي.
وأكد ان هؤلاء الضباط جاءوا إلى الصومال للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية وكرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية.
وأضاف "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال وسنتذكر الدور الذي ادته في بلادنا في هذا الوقت العصيب".
وفي سياق متصل نقلت الوكالة عن رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي شيخ آدم مدوبي اليوم الاحد خالص تعازيه لحكومة وشعب الإمارات في مقتل جنودها.
وأشاد مدوبي بمشاركة الإمارات في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية ودعمها "السخي المستمر" في إعادة إعمار وتنمية الصومال.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت امس السبت استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم "لهجوم إرهابي" في الصومال.(النهاية)
ا س م / ش م ع
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