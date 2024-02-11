حفل توقيع رواية غيمة للكاتبة بني هاني في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 شباط (بترا) - وقعت الكاتبة خيلاء بني هاني، في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء أمس السبت، روايتها بعنوان "غيمة"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " كلنا معك".

وأشاد مدير مديرية ثقافة محافظة إربد الشاعر عاقل الخوالدة خلال حفل التوقيع، الذي أدارته الكاتبة أنمار المنسي، بمبادرة "كلنا معك" التي تحتضن الشباب وتعمل على إشراكهم في العمل الثقافي وتشجعهم على تعزيز وضخ دماء شابة جديدة في العمل الثقافي لخدمة المجتمع والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني كافة.

وقدم الخوالدة قراءات نقدية في رواية "غيمة"، مثمنا الجهود التي بذلتها الكاتبة في الرواية، كما قدمت الأديبة أماني المـبارك قراءة انطباعية للرواية وقدمت الكاتبة غادة العزام القراءة الإبداعية فيها.

من جهتها، شكرت الكاتبة بني هاني، الحضور والمشاركين، مشيرة الى أن رواية "غيمة" جاءت برسالة إنسانية من إحدى رسائل مبادرة كلنا معك، التي تسعى دائما أن يتقبل الإنسان أخاه الإنسان على اختلافه، بعيدا عن لقبه ونسبه وأصوله وجذوره.

ونوهت بأن رواية "غيمة" كتبت بالروح لا بالقلم وبالقلب لا بالعقل، حيث سيجد القارئ نفسه فيها بطريقة ما.

وفي نهاية الحفل تم عرض فيديو حول مبادرة "كلنا معك"، تحت شعار "وفي القراءة حياة"، الذي يهدف الى رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين وإعلاء قيمة العلم والمعرفة.

يشار الى أن مبادرة "كلنا معك" أطلقتها الكاتبة خيلاء بني هاني ضمن برنامج "نادي القراءة"، ويهدف إلى العودة إلى قراءة الكتب المطبوعة والاستعانة بالمراجع والمصادر المكتوبة، خاصة الكتب الوثائقية والتاريخية والعلمية والدينية.

-- (بترا)

ع ع/أ أ/ب ط

11/02/2024 12:10:29

