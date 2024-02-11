حفل توقيع رواية غيمة للكاتبة بني هاني في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 شباط (بترا) - وقعت الكاتبة خيلاء بني هاني، في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء أمس السبت، روايتها بعنوان "غيمة"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " كلنا معك".
وأشاد مدير مديرية ثقافة محافظة إربد الشاعر عاقل الخوالدة خلال حفل التوقيع، الذي أدارته الكاتبة أنمار المنسي، بمبادرة "كلنا معك" التي تحتضن الشباب وتعمل على إشراكهم في العمل الثقافي وتشجعهم على تعزيز وضخ دماء شابة جديدة في العمل الثقافي لخدمة المجتمع والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني كافة.
وقدم الخوالدة قراءات نقدية في رواية "غيمة"، مثمنا الجهود التي بذلتها الكاتبة في الرواية، كما قدمت الأديبة أماني المـبارك قراءة انطباعية للرواية وقدمت الكاتبة غادة العزام القراءة الإبداعية فيها.
من جهتها، شكرت الكاتبة بني هاني، الحضور والمشاركين، مشيرة الى أن رواية "غيمة" جاءت برسالة إنسانية من إحدى رسائل مبادرة كلنا معك، التي تسعى دائما أن يتقبل الإنسان أخاه الإنسان على اختلافه، بعيدا عن لقبه ونسبه وأصوله وجذوره.
ونوهت بأن رواية "غيمة" كتبت بالروح لا بالقلم وبالقلب لا بالعقل، حيث سيجد القارئ نفسه فيها بطريقة ما.
وفي نهاية الحفل تم عرض فيديو حول مبادرة "كلنا معك"، تحت شعار "وفي القراءة حياة"، الذي يهدف الى رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين وإعلاء قيمة العلم والمعرفة.
يشار الى أن مبادرة "كلنا معك" أطلقتها الكاتبة خيلاء بني هاني ضمن برنامج "نادي القراءة"، ويهدف إلى العودة إلى قراءة الكتب المطبوعة والاستعانة بالمراجع والمصادر المكتوبة، خاصة الكتب الوثائقية والتاريخية والعلمية والدينية.
-- (بترا)
ع ع/أ أ/ب ط
11/02/2024 12:10:29
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