الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر دولي حول العدالة الغذائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- شارك وفد المركز الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ومخاطر المستقبل"، الذي استضافته قطر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 شباط الحالي.

وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الوفد الذي تألف من رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، عرض خلال المؤتمر لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأدوارها تجاه أزمة الغذاء، ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار رصد مناحي العدالة الغذائية وتفرعاتها وتوثيقها، وصولا إلى التمكين الفعلي من التمتع بالحقوق اللصيقة بهذا المفهوم.

يشار إلى أن المؤتمر هدف إلى توفير منصة حوار لنقاش وتحليل الواقع والتحديات المستقبلية، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الوطني والدولي من أجل بناء استجابة منهجية لأزمة الغذاء العالمية من منظور حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على التعامل المتضامن مع الأزمات الغذائية العالمية، وعلى وجه الخصوص في مناطق النزاع.

--(بترا)

ه ع/ف ج

11/02/2024 11:45:41