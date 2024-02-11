اليابان: تظاهرة منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- تظاهر عدد من منظمات المجتمع المدني في اليابان، اليوم الأحد، في محيط السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على الهجمات على قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، تجمع المتظاهرون بقرب السفارة الإسرائيلية في منطقة هانزومون بالعاصمة طوكيو، ولم تسمح قوات الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة لهم بالدخول إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة تحسبا لحدوث فوضى.
ودان المتظاهرون الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا شعارات "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"إسرائيل إرهابية".
وخلال التظاهرة التي أقيمت على بعد 100 متر من السفارة، رفعت أعلام فلسطين واليابان ودول إسلامية.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
--(بترا)
رصد/أغ
11/02/2024 11:42:44
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