اليابان: تظاهرة منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- تظاهر عدد من منظمات المجتمع المدني في اليابان، اليوم الأحد، في محيط السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على الهجمات على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، تجمع المتظاهرون بقرب السفارة الإسرائيلية في منطقة هانزومون بالعاصمة طوكيو، ولم تسمح قوات الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة لهم بالدخول إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة تحسبا لحدوث فوضى.

ودان المتظاهرون الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا شعارات "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"إسرائيل إرهابية".

وخلال التظاهرة التي أقيمت على بعد 100 متر من السفارة، رفعت أعلام فلسطين واليابان ودول إسلامية.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

--(بترا)

رصد/أغ

11/02/2024 11:42:44