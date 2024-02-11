استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الاحد عن استشهاد الشاب محمد احمد محمد خضور (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الشاب خضور قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في رأسه مساء أمس السبت اثناء تواجده في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

11/02/2024 11:38:30