استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 شباط (بترا) - استشهد شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الاحد عن استشهاد الشاب محمد احمد محمد خضور (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وكان الشاب خضور قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في رأسه مساء أمس السبت اثناء تواجده في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
11/02/2024 11:38:30
MENAFN11022024000117011021ID1107837599
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