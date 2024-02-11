الوطني لحقوق الإنسان يؤكد دور النساء والفتيات بميادين العلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان دور النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وضرورة تعزيز مشاركتهن في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أنه تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 كانون الأول لعام 2015، مشيرا إلى أن الدستور الأردني نص على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، وعلى تمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم.

وعلى صعيد السياسات، ثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، حيث تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا.

وبين المركز أن وجود فرص للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، ووسيلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث، ويشكل مصدراً لإلهام أجيال المستقبل ولاسيما الفتيات.

ودعا إلى ضرورة البناء على المنجزات القائمة، وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.

كما دعا المركز المجتمع الدولي في ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم على قطاع غزة الذي خلف دمارا شاملا في المدارس والجامعات إلى تحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف الممارس عليهن من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

-- (بترا)

ه ع/اص/ب ط

11/02/2024 11:26:08