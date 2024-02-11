الوطني لحقوق الإنسان يؤكد دور النساء والفتيات بميادين العلوم والتكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان دور النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وضرورة تعزيز مشاركتهن في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أنه تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 كانون الأول لعام 2015، مشيرا إلى أن الدستور الأردني نص على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، وعلى تمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم.
وعلى صعيد السياسات، ثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، حيث تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا.
وبين المركز أن وجود فرص للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، ووسيلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث، ويشكل مصدراً لإلهام أجيال المستقبل ولاسيما الفتيات.
ودعا إلى ضرورة البناء على المنجزات القائمة، وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.
كما دعا المركز المجتمع الدولي في ظل ما يشهده العالم من العدوان الآثم على قطاع غزة الذي خلف دمارا شاملا في المدارس والجامعات إلى تحمل مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف الممارس عليهن من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
-- (بترا)
ه ع/اص/ب ط
11/02/2024 11:26:08
MENAFN11022024000117011021ID1107837597
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