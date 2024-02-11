الأونروا تؤكد عدم علمها بوجود نفق مزعوم تحت مقرها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عدم معرفة المنظمة بشأن النفق المزعوم تحت مقرها في غزة، مشيرا إلى أن الأونروا لم تتلق أي معلومات رسمية من السلطات الإسرائيلية بشأنه.

وكانت تقارير نقلتها وسائل إعلام زعمت وجود نفق تحت مقر الأونروا في غزة.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، قال لازاريني، في منشور على حسابه على موقع إكس الليلة الماضية، إن موظفي الأونروا غادروا مقرها في مدينة غزة في الـ 12من تشرين الأول الماضي، بعد صدور أوامر الإجلاء الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة.

وذكر أن الوكالة لم تستخدم هذا المجمع منذ مغادرته ولم تكن على علم بأي نشاط قد حدث هناك، كما أشار إلى التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نشر قواته داخل مقر الأونروا في مدينة غزة، مضيفا "لذا لا يمكننا تأكيد تلك التقارير أو التعليق عليها".

وقال لازاريني، إن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في أوقات عدم وجود صراع نشط، تجري عمليات تفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وإن آخر عملية تفتيش بمباني الوكالة في غزة كانت في أيلول الماضي.

وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا منظمة إنسانية ووكالة تنمية بشرية، ولا تمتلك الخبرة العسكرية أو الأمنية أو القدرات التي تمكنها من إجراء تفتيش عسكري لما يوجد أو قد يوجد تحت مبانيها.

وذكر أن التقارير الإعلامية الأخيرة تستدعي إجراء تحقيق مستقل، ولكن ذلك الأمر غير ممكن في الوقت الراهن لأن غزة منطقة حرب نشطة.

واختتم منشوره بالقول إن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بشكل رسمي بوجود النفق المزعوم.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

11/02/2024 11:08:00