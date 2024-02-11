الأونروا تؤكد عدم علمها بوجود نفق مزعوم تحت مقرها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عدم معرفة المنظمة بشأن النفق المزعوم تحت مقرها في غزة، مشيرا إلى أن الأونروا لم تتلق أي معلومات رسمية من السلطات الإسرائيلية بشأنه.
وكانت تقارير نقلتها وسائل إعلام زعمت وجود نفق تحت مقر الأونروا في غزة.
وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، قال لازاريني، في منشور على حسابه على موقع إكس الليلة الماضية، إن موظفي الأونروا غادروا مقرها في مدينة غزة في الـ 12من تشرين الأول الماضي، بعد صدور أوامر الإجلاء الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة.
وذكر أن الوكالة لم تستخدم هذا المجمع منذ مغادرته ولم تكن على علم بأي نشاط قد حدث هناك، كما أشار إلى التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نشر قواته داخل مقر الأونروا في مدينة غزة، مضيفا "لذا لا يمكننا تأكيد تلك التقارير أو التعليق عليها".
وقال لازاريني، إن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في أوقات عدم وجود صراع نشط، تجري عمليات تفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وإن آخر عملية تفتيش بمباني الوكالة في غزة كانت في أيلول الماضي.
وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا منظمة إنسانية ووكالة تنمية بشرية، ولا تمتلك الخبرة العسكرية أو الأمنية أو القدرات التي تمكنها من إجراء تفتيش عسكري لما يوجد أو قد يوجد تحت مبانيها.
وذكر أن التقارير الإعلامية الأخيرة تستدعي إجراء تحقيق مستقل، ولكن ذلك الأمر غير ممكن في الوقت الراهن لأن غزة منطقة حرب نشطة.
واختتم منشوره بالقول إن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بشكل رسمي بوجود النفق المزعوم.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/02/2024 11:08:00
MENAFN11022024000117011021ID1107837596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.