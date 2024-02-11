جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في فنلندا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) - تجري اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لفنلندا، التي يتنافس فيها كل من رئيس الوزراء السابق الكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، بعد عدم حصول كل منهما على الأصوات الكافية في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.
وبحسب القناة التلفزيونية العامة، دعي نحو 4.3 مليون شخص للاختيار بين المحافظ ستاب الذي تصدر الدورة الأولى التي أجريت في الـ28 من كانون الثاني الماضي بنيله 27.2 بالمئة من الأصوات، وهافيستو المنضوي في حزب الخضر لكن يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وحصل على 25.8 بالمئة الشهر الماضي.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي وتغلق أبوابها عند الثامنة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم.
-- (بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ب ط
11/02/2024 11:00:55
MENAFN11022024000117011021ID1107837595
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