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جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في فنلندا

2/11/2024 4:26:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - تجري اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لفنلندا، التي يتنافس فيها كل من رئيس الوزراء السابق الكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، بعد عدم حصول كل منهما على الأصوات الكافية في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.
وبحسب القناة التلفزيونية العامة، دعي نحو 4.3 مليون شخص للاختيار بين المحافظ ستاب الذي تصدر الدورة الأولى التي أجريت في الـ28 من كانون الثاني الماضي بنيله 27.2 بالمئة من الأصوات، وهافيستو المنضوي في حزب الخضر لكن يخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وحصل على 25.8 بالمئة الشهر الماضي.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي وتغلق أبوابها عند الثامنة مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم.
-- (بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ب ط
11/02/2024 11:00:55

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