انطلاق فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بدبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 11 شباط (بترا) - انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي يوم غد الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ومن المرتقب أن تستضيف 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً.
ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يشارك به وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في الدول العربية، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية، كما يتضمن الاجتماع العربي للقيادات الشابة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
وتشكل القمة العالمية للحكومات، منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة".
ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان "الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق"، والثانية بعنوان "قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي"، بينما تبحث الجلسة الثالثة موضوع "كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟" فيما تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.
وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات، بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.
يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024، تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية والشركات الرائدة.
وتشمل قائمة منتديات القمة منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، وغيرها من المؤسسات.
-- (بترا)
ف ش/أ م/ب ط
11/02/2024 10:57:28
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