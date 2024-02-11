انطلاق فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بدبي

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 11 شباط (بترا) - انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي يوم غد الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ومن المرتقب أن تستضيف 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً.

ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يشارك به وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في الدول العربية، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية، كما يتضمن الاجتماع العربي للقيادات الشابة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتشكل القمة العالمية للحكومات، منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة".

ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان "الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق"، والثانية بعنوان "قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي"، بينما تبحث الجلسة الثالثة موضوع "كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟" فيما تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.

وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات، بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024، تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية والشركات الرائدة.

وتشمل قائمة منتديات القمة منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، وغيرها من المؤسسات.

-- (بترا)

ف ش/أ م/ب ط

11/02/2024 10:57:28