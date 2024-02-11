تحذيرات عربية ودولية من مخططات إسرائيل اجتياح مدينة رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - تواصلت التحذيرات العربية والدولية من مخططات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة لحدود مصر، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت في وقت متأخر الليلة الماضية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح التي تؤوي نحو مليون و 300 ألف نازح تم تهجيرهم من مدن شمال ووسط القطاع.

وأكدت السعودية، في بيان للخارجية، أن رفح "الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، وشددت على "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً"، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت إن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأعربت الكويت، الليلة الماضية عن قلقها إزاء مخططات إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها، مؤكدة موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، وفق وكالة الأنباء الكويتية" كونا".

من جانبه، دعا العراق، في بيان للخارجية، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه "يتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء العراقية" واع".

فيما حذرت اليمن، في بيان للخارجية، من استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح، مؤكدة أن هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية.

بدوره، رفض مجلس التعاون الخليجي، في بيان، "النيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها"، مؤكدا أن هذا "يهدد بتصعيد مستويات زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني".

من جانبه، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هجوماً محتملاً للجيش الإسرائيلي على رفح، في جنوب القطاع، حيث يتكدس أكثر من 1.3 مليون نازح في مساحة ضيقة، سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".

وقال في منشور على منصة إكس "أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتوترات خطيرة مع مصر .

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي زار الشرق الأوسط قبل أسبوع، أن الوضع في غزة "غير مبرر"، قائلا في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" اليومية، "الوضع الإنساني كارثي وغير مقبول"، حيث يفتقر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى كل شيء.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة، وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية.

وقالت في سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس"، إن الوضع في رفح "مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره".

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على رفح، لافتةً إلى أنه قد يشكل "كارثة إنسانية متوقعة".

وقالت عبر منصة "إكس"، إن "المحنة في رفح تتجاوز فعلاً القدرة على الفهم، لاسيما مع وجود 1,3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في منطقة محدودة جداً، مضيفة "هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية متوقعة".

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من مدن أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لأفعالها الإجرامية.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

11/02/2024 10:48:07