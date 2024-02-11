الإمارات تحذر من خطورة مخططات إسرائيل تجاه رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 11 شباط (بترا) - عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الليلة الماضية، أن الإقدام على مثل هذه الخطوة في منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، سيكون له انعكاسات إنسانية خطيرة والتي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذرت الوزارة من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، مجددة إدانة بلادها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل جميع الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، مع تأكيد موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

-- (بترا)

ف ش/أ م/ب ط

11/02/2024 10:14:11