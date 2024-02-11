الإمارات تحذر من خطورة مخططات إسرائيل تجاه رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 11 شباط (بترا) - عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الليلة الماضية، أن الإقدام على مثل هذه الخطوة في منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، سيكون له انعكاسات إنسانية خطيرة والتي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.
وحذرت الوزارة من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، مجددة إدانة بلادها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل جميع الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، مع تأكيد موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
-- (بترا)
ف ش/أ م/ب ط
11/02/2024 10:14:11
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