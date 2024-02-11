قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 11 شباط (بترا) - دانت قطر بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة.

كما جدد البيان التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

-- (بترا)

م ف/ب ط

11/02/2024 08:57:03