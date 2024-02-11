قطر تدين بشدة التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 11 شباط (بترا) - دانت قطر بأشد العبارات، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة.
كما جدد البيان التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
-- (بترا)
م ف/ب ط
11/02/2024 08:57:03
MENAFN11022024000117011021ID1107837588
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