أحمد سعد وأصالة يجتمعان بحفل فى مهرجان فبراير الكويت الأربعاء المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى كل من الفنان أحمد سعد والفنانة أصالة نصري، حفلاً غنائيًا في الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت ، يوم الأربعاء 14 فبراير والذى يتزامنا بنفس يوم عيد الحب.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وأغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وطرحت مؤخرًا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

حفلات فبراير الكويت 2024 هى سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التى تقام سنويًا فى الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية فى البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.