هؤلاء أبرز من لعبوا دور الملك فاروق فى الدراما المصرية بذكرى ميلاده

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الملك فاروق الذى ولد زي النهاردة في الـ 11 من فبراير عام 1920، وكانت شخصيته مادة دسمة استقطبت عددًا من الفنانين ممن لعبوا دوره في أعمال درامية نتعرض لأبرزها في السطور التالية.

الجزء الثانى من مسلسل الجماعة شهد لعب دور الملك فاروق من قبل الممثل محمد البياع، وذلك بعدما جسد نفس الشخصية فى مسلسل "رجل من هذا الزمان".

الملك فاروق وتيم الحسن

ويعد الفنان السورى تيم الحسن أحد أبرز من قدموا شخصية الملك فاروق

خلال عمل ضخم حمل نفس الاسم، ودارت أحداثه كلها عن حياة الملك منذ أن كان شاباً حتى قيام ثورة يوليو 52، وهو العمل الذى نال إشادات كبيرة خلال فترة عرضه.

الفنان بسام رجب أيضًا انضم للقائمة بعدما جسد شخصية الملك فاروق فى مسلسل "أم كلثوم"، الذى تناول قصة حياتها وصعودها إلى النجاح والشهرة.

أيضًا اشتهر الفنان وائل نور بتقديم شخصية الملك فاروق فى مسلسل "رد قلبى" الذى تم عرضه عام 1998.