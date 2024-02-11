محطات مهمة فى ذكرى وفاة علاء ولي الدين.. اليوم

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، علاء ليس ممثل كوميديان فقط، ولكنه واحد من الذين ساهموا فى صناعة نجوم آخرين، مثل الفنان محمد سعد، حيث ظهر معه فى بداية مشواره، وانطلق بعدها ليصبح سعد من نجوم الصفوف الأولى، فضلاً عن الفنان أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومحمود عبد المغنى، حيث ظهر معه فى فيلم "عبود على الحدود"، فضلاً عن علاقته الطيبة مع النجوم زملائه، فكان صديق الجميع ومنهم محمد هنيدى، وعمرو دياب والسقا وهانى رمزى وكريم عبد العزيز وغيرهم.

وتستعرض فى السطور التالية أبرز معلومات عن حياة "صاحب البهجة"، وهى كالتالى:

اسمه علاء سمير ولى الدين، مواليد محافظة المنيا، فى 28 سبتمبر 1963.

تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية، ثم كلية تجارة جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1985.

برز من خلال أدوار ثانوية فى أفلام عادل إمام، ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام.

ساهم علاء ولى الدين، فى ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين، أمثال، أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، فشخصية "اللمبى"، كان أول ظهور لها فى فيلم "الناظر".





ظهر علاء ولى الدين، فى عدد من فيديوهات الكليبات لبعض المطربين منها: كليب «راجعين» عام 1995م مع المطرب عمرو دياب، وظهر العديد من النجوم مثل غادة عادل وطلعت زين وعزت أبوعوف وحسين الإمام.

قام علاء ولى الدين، بالبطولة المطلقة فى بعض أعماله، منها، "عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، ومسرحية حكيم عيون، وكذلك فيلم عربى عفريتة، إلا أنه هذا الفيلم لم يكتمل لوفاته أثناء التصوير".

آخر عرض فى السينما لعلاء ولى الدين، كان "ابن عز"، لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم "عفريتة".

فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عامًا، والذى وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، من جراء مضاعفات السكرى، الذى كان يعانى منه.



