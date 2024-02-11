10 فنانات جسدن دور شهرزاد في ألف ليلة وليلة قبل ياسمين رئيس

MENAFN - Youm7) أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني الذى يشهد عرض العديد من المسلسلات التليفزيونية، وينتظر الكثير من عشاق الدراما مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتجسد الفنانة ياسمين رئيس خلال العمل دور شهرزاد أمام النجم ياسر جلال الذى يجسد دور شهريار، وياسمين رئيس ليست الأولى التي تجسد دور شهرازد فقد سبقها الكثير من الفنانات لهذه الشخصية.

نجلاء فتحي

قدمت الفنانة نجلاء فتحي شخصية شهرزاد في مسلسل الف ليلة وليلة عام 1984، حيث يتزوج شهريار (حسين فهمي) في كل ليلة من فتاة جديدة ليقتلها مع مطلع الصباح، وحين يأتي الدور على شهرزاد (نجلاء فتحي)، تسحره وتخلب عقله بمخزونها الهائل الذي لا ينضب من الحكايات المشوقة التي تسردها عليه كل ليلة حتى مطلع الصباح، فيؤجل كل يوم قتل شهرزاد إلى اليوم الذي يليه.

شريهان

قدمت الفنانة شريهان دور شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة: الثلاث بنات (كريمة وحليمة وفاطيمة)، عام 1987، والمسلسل يروي بأسلوب مشوق قصص ألف ليلة وليلة، حيث في كل حلقة تروي شهرزاد قصة جديدة أو تكملة قصة وبداية قصة جديدة حتى يستمع إليها الملك دائمًا ويأجل البت في قرار الخلاص منها.

ايمان الطوخي

قدمت الفنانة إيمان الطوخى شخصية شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1991، والقصة مقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة والتي تحمل نفس الاسم. وتحكي عبرها شهرزاد (إيمان الطوخي) إلى شهريار (يوسف شعبان) عدة حكايات شيقة منها (الصياد، المارد، الأربع سمكات، ست الحسن، الشاطر حسن، الملك يونان، الحكيم رويان، السبع بنات، القضاء والقدر، بنت السلطان والأمير المسحور).

ليلى علوى

قدمت الفنانة ليلى علوي شخصية شهرزاد في مناسبتين، الأولى

ضمن فوازير فطوطة مع سمير غانم، ولعب سمير وقتها دور شهريار في عام 1982، أما المرة الثانية فكانت في 1992، حين قدمت ليلى دور شهرزاد في مسلسل تليفزيوني بعنوان ألف ليلة وليلة مع سمير غانم أيضا.

آثار الحكيم

قدمت الفنانة آثار الحكيم دور شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة: السندباد، عام 1994، ودارت أحداثه حول الرواية الخيالية المشهورة (ألف ليلة وليلة)، حيث تحكي قصة (الشاطر حسن) في إطار من الخيال، ويظهر عدد من الشخصيات المختلفة في الرواية.

دلال عبد العزيز

قدمت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز دور شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة: فضل الله ووردانه عام 1996، وتناول هذا الجزء من المسلسل الخيالي (ألف ليلة وليلة) قصة حملت عنوان (فضل الله ووردانة)، وفراقهما عن بعضهما، والمغامرات التي يتعرضون لها حتى اجتماعهم مرة أخرى.

بوسي

قدمت الفنانة بوسي، دور شهرازد مرتين، حيث قدمتها عام 1998 في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات الخال، والذى يستعرض العمل ثلاث حكايات أسطورية للأمير شيرين ونورهان من خلال حكايات شهرزاد لشهريار.

كما قدمت بوسي الشخصية أيضا في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات المال، عام 1999، حيث دارت أحداثه حول قصة الأمير (قمر الزمان) مع (نورسين) في جزيرة النوبهار، والتي تقصها (شهرزاد) على الملك (شهريار) في جو مليء بالخيال والمغامرات والإثارة.

نيللي

قدمت الفنانة الكبيرة نيللي، دور شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة: ضوء المكان وبدر التمام، عام 2000، وتدور قصته حول "ضوء المكان" أميرة جزيرة الماس التي ترث عن أبيها المملكة، ولهذا يتقدم إليها العديد من الخطاب من كل البلاد ولكنها ترفض بشدة لأنها تعلم أنهم يطمعون في ثرائها، حتى تحلم بأن فارس أحلامها في بلد آخر وهو جزيرة الصبار، وفارس أحلامها هو بدر التمام» يعشق العلم والمعرفة ولا يؤمن بالسحر والدجل.

ريهام عبد الغفور

قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية شهرزاد في مسلسل مش ألف ليلة وليلة عام 2010، ودارت أحداثه حول كتاب ألف ليلة وليلة، ولكن بإعادة صياغة للأحداث، حيث ترى الزوجة شهرزاد حلم يتكرر معها، وفسرته لها العرافة أن المتبقي لها مع زوجها يومان فقط وبعدها سوف تلقى نفس مصير سابقاتها من النساء، مما يجعلها ترسم خطة لتتجنب هذا المصير.

نيكول سابا

قدمت الفنانة نيكول سابا دور شهرازد في ألف ليلة وليلة عام 2015، حيث دارت أحداثه من قلب حكايات كتاب (ألف ليلة وليلة) الشهير، ينتقم الملك (شهريار) لشرف العائلة بأن يتزوج كل يوم امرأة جديدة ثم يقتلها في الصباح الباكر حتى يأتي الدور على (شهرزاد) التي تتميز ببراعتها في سرد الحكايات مثلما كانت والدتها الراحلة، وهو ما يجذب انتباه شهريار، فيقرر الإبقاء على حياتها، وهو الأمر الذي يغير من سير الأمور في المملكة بأسرها.