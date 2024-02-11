10 فنانات جسدن دور شهرزاد في ألف ليلة وليلة قبل ياسمين رئيس

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- Youm7) أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني الذى يشهد عرض العديد من المسلسلات التليفزيونية، وينتظر الكثير من عشاق الدراما مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب – سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.
وتجسد الفنانة ياسمين رئيس خلال العمل دور شهرزاد أمام النجم ياسر جلال الذى يجسد دور شهريار، وياسمين رئيس ليست الأولى التي تجسد دور شهرازد فقد سبقها الكثير من الفنانات لهذه الشخصية.
نجلاء فتحي
قدمت الفنانة نجلاء فتحي شخصية شهرزاد في مسلسل الف ليلة وليلة عام 1984، حيث يتزوج شهريار (حسين فهمي) في كل ليلة من فتاة جديدة ليقتلها مع مطلع الصباح، وحين يأتي الدور على شهرزاد (نجلاء فتحي)، تسحره وتخلب عقله بمخزونها الهائل الذي لا ينضب من الحكايات المشوقة التي تسردها عليه كل ليلة حتى مطلع الصباح، فيؤجل كل يوم قتل شهرزاد إلى اليوم الذي يليه.
شريهان
قدمت الفنانة شريهان دور شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة: الثلاث بنات (كريمة وحليمة وفاطيمة)، عام 1987، والمسلسل يروي بأسلوب مشوق قصص ألف ليلة وليلة، حيث في كل حلقة تروي شهرزاد قصة جديدة أو تكملة قصة وبداية قصة جديدة حتى يستمع إليها الملك دائمًا ويأجل البت في قرار الخلاص منها.
ايمان الطوخي
قدمت الفنانة إيمان الطوخى شخصية شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1991، والقصة مقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة والتي تحمل نفس الاسم. وتحكي عبرها شهرزاد (إيمان الطوخي) إلى شهريار (يوسف شعبان) عدة حكايات شيقة منها (الصياد، المارد، الأربع سمكات، ست الحسن، الشاطر حسن، الملك يونان، الحكيم رويان، السبع بنات، القضاء والقدر، بنت السلطان والأمير المسحور).
ليلى علوى
قدمت الفنانة ليلى علوي شخصية شهرزاد في مناسبتين، الأولى
ضمن فوازير فطوطة مع سمير غانم، ولعب سمير وقتها دور شهريار في عام 1982، أما المرة الثانية فكانت في 1992، حين قدمت ليلى دور شهرزاد في مسلسل تليفزيوني بعنوان ألف ليلة وليلة مع سمير غانم أيضا.
آثار الحكيم
قدمت الفنانة آثار الحكيم دور شهرازد في مسلسل ألف ليلة وليلة: السندباد، عام 1994، ودارت أحداثه حول الرواية الخيالية المشهورة (ألف ليلة وليلة)، حيث تحكي قصة (الشاطر حسن) في إطار من الخيال، ويظهر عدد من الشخصيات المختلفة في الرواية.
دلال عبد العزيز
قدمت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز دور شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة: فضل الله ووردانه عام 1996، وتناول هذا الجزء من المسلسل الخيالي (ألف ليلة وليلة) قصة حملت عنوان (فضل الله ووردانة)، وفراقهما عن بعضهما، والمغامرات التي يتعرضون لها حتى اجتماعهم مرة أخرى.
بوسي
قدمت الفنانة بوسي، دور شهرازد مرتين، حيث قدمتها عام 1998 في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات الخال، والذى يستعرض العمل ثلاث حكايات أسطورية للأمير شيرين ونورهان من خلال حكايات شهرزاد لشهريار.
كما قدمت بوسي الشخصية أيضا في مسلسل ألف ليلة وليلة: ذات المال، عام 1999، حيث دارت أحداثه حول قصة الأمير (قمر الزمان) مع (نورسين) في جزيرة النوبهار، والتي تقصها (شهرزاد) على الملك (شهريار) في جو مليء بالخيال والمغامرات والإثارة.
نيللي
قدمت الفنانة الكبيرة نيللي، دور شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة: ضوء المكان وبدر التمام، عام 2000، وتدور قصته حول "ضوء المكان" أميرة جزيرة الماس التي ترث عن أبيها المملكة، ولهذا يتقدم إليها العديد من الخطاب من كل البلاد ولكنها ترفض بشدة لأنها تعلم أنهم يطمعون في ثرائها، حتى تحلم بأن فارس أحلامها في بلد آخر وهو جزيرة الصبار، وفارس أحلامها هو بدر التمام» يعشق العلم والمعرفة ولا يؤمن بالسحر والدجل.
ريهام عبد الغفور
قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية شهرزاد في مسلسل مش ألف ليلة وليلة عام 2010، ودارت أحداثه حول كتاب ألف ليلة وليلة، ولكن بإعادة صياغة للأحداث، حيث ترى الزوجة شهرزاد حلم يتكرر معها، وفسرته لها العرافة أن المتبقي لها مع زوجها يومان فقط وبعدها سوف تلقى نفس مصير سابقاتها من النساء، مما يجعلها ترسم خطة لتتجنب هذا المصير.
نيكول سابا
قدمت الفنانة نيكول سابا دور شهرازد في ألف ليلة وليلة عام 2015، حيث دارت أحداثه من قلب حكايات كتاب (ألف ليلة وليلة) الشهير، ينتقم الملك (شهريار) لشرف العائلة بأن يتزوج كل يوم امرأة جديدة ثم يقتلها في الصباح الباكر حتى يأتي الدور على (شهرزاد) التي تتميز ببراعتها في سرد الحكايات مثلما كانت والدتها الراحلة، وهو ما يجذب انتباه شهريار، فيقرر الإبقاء على حياتها، وهو الأمر الذي يغير من سير الأمور في المملكة بأسرها.
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