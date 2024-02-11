الفنان محمود عامر يحتفل بزفافه فى عمر الـ69 عاماً.. صور

MENAFN - Youm7) احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه وزفافه على الدكتورة رشا فرج أمس، الأحد، فى حفل بسيط، ونشر عامر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورتين مع عروسه وعلق، "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتى أعلن انفصاله حينها مكتفيا بعبارة "سنجل".

الفنان محمود عامر يحتفل بزفافه





محمود عامر فنان مصري ولد في 28 أكتوبر من عام 1955 بمدينة الإسماعيلية, وهاجر منها بعد العدوان الثلاثي لمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين وابنته مطربة صاعدة تدع أميرة عامر.

يذكر أن الفنان محمود عامر بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها "رأفت الهجان"، "ليالى الحلمية 4"، "سر الأرض"، "الحفار"، "أوراق مصرية 2"، "العندليب"، "نعم مازلت آنسة"، "ولاد تسعة"، "شطرنج"، "عفاريت عدلى علام"، "حكايات بنات 3"، "الأب الروحى"، "الجماعة 2"، "عوالم خفية"، هوجان" وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شارك محمود عامر في أفلام "المحكمة"، "قسطى بيوجعنى"، "صابر جوجل"، "القتل اللذيذ"، "العزراء والعقرب"، "الذكاء المدمر"، "المليونيرة الحافية"، "الهاربات"، "الاتحاد النسائى"، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 3" مع حمادة هلال والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

محمود عامر وزجتهمحمود عامر يحتفل بزفافه



