الفنان محمود عامر يحتفل بزفافه فى عمر الـ69 عاماً.. صور

(MENAFN
- Youm7) احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه وزفافه على الدكتورة رشا فرج أمس، الأحد، فى حفل بسيط، ونشر عامر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورتين مع عروسه وعلق، "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتى أعلن انفصاله حينها مكتفيا بعبارة "سنجل".
الفنان محمود عامر يحتفل بزفافه
محمود عامر فنان مصري ولد في 28 أكتوبر من عام 1955 بمدينة الإسماعيلية, وهاجر منها بعد العدوان الثلاثي لمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين وابنته مطربة صاعدة تدع أميرة عامر.
يذكر أن الفنان محمود عامر بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها "رأفت الهجان"، "ليالى الحلمية 4"، "سر الأرض"، "الحفار"، "أوراق مصرية 2"، "العندليب"، "نعم مازلت آنسة"، "ولاد تسعة"، "شطرنج"، "عفاريت عدلى علام"، "حكايات بنات 3"، "الأب الروحى"، "الجماعة 2"، "عوالم خفية"، هوجان" وغيرها من المسلسلات.
وفى السينما شارك محمود عامر في أفلام "المحكمة"، "قسطى بيوجعنى"، "صابر جوجل"، "القتل اللذيذ"، "العزراء والعقرب"، "الذكاء المدمر"، "المليونيرة الحافية"، "الهاربات"، "الاتحاد النسائى"، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 3" مع حمادة هلال والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.
محمود عامر وزجته
محمود عامر يحتفل بزفافه
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