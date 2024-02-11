طريقة عمل الشكشوكة المغربية.. مناسبة للفطار أو العشاء

MENAFN - Youm7) لا يوجد شيء أفضل من تناول البيض على الإفطار فهو من أكثر الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات المغذية وخصوصًا للأطفال، وتعتبر الشكشوكة من أشهر طرق تحضير البيض التي يفضلها الكثيرون ولكنها تختلف من بلد للثانية، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الشكشوكة المغربية وفقًا لموقع silkroadrecipes.

المكونات

1/2 ملعقة صغيرة زعفران

2ملعقة كبيرة زيت زيتون

2ملعقة كبيرة معجون هريسة

1ملعقة كبيرة معجون طماطم

1ملعقة صغيرة كمون مطحون

1بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

2حبة فلفل أحمر كبيرة الحجم

1حبة فلفل أصفر

4فصوص ثوم مفرومة

1/2ملعقة صغيرة ملح

5حبات طماطم كبيرة مفرومة

8بيضات كبيرة ، 4 كاملة، 4 صفار فقط - احتفظي بالبياض لاستخدامات أخرى

2ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم





طريقة التحضير:









في وعاء صغير، ضعي مكعب ثلج ثم رشي فوقه الزعفران المطحون. اتركي مكعبات الثلج حتى تذوب وضعيها جانبًا حتى يزهر الزعفران

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي الهريسة ومعجون الطماطم والكمون واطهيها لمدة دقيقة واحدة، أضيفي البصل، الفلفل الرومي، الثوم والملح.



يطهى مع التحريك كثيرًا حتى يصبح البصل طريًا ويصبح شفافًا لمدة 8 دقائق تقريبًا.

أضيفي الطماطم المقطعة مع عصيرها والزعفران ، يقلب المزيج ويطهى على نار خفيفة ويطهى بدون غطاء لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة مع المزيد من الملح إذا لزم الأمر.

استخدمي الجزء الخلفي من الملعقة واصنعي 8 فتحات في الصلصة، اكسرى 4 بيضات كاملة في كل فتحة ، وضيفى صفار البيض إلى 4 فتحات مفتوحة أخرى في الصلصة يرش نصف مزيج الكزبرة والبقدونس المفروم ويغطى بالغطاء يطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.











