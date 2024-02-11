طريقة عمل الشكشوكة المغربية.. مناسبة للفطار أو العشاء

(MENAFN
- Youm7) لا يوجد شيء أفضل من تناول البيض على الإفطار فهو من أكثر الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات المغذية وخصوصًا للأطفال، وتعتبر الشكشوكة من أشهر طرق تحضير البيض التي يفضلها الكثيرون ولكنها تختلف من بلد للثانية، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الشكشوكة المغربية وفقًا لموقع silkroadrecipes.
المكونات
1/2 ملعقة صغيرة زعفران
2ملعقة كبيرة زيت زيتون
2ملعقة كبيرة معجون هريسة
1ملعقة كبيرة معجون طماطم
1ملعقة صغيرة كمون مطحون
1بصلة كبيرة مقطعة مكعبات
2حبة فلفل أحمر كبيرة الحجم
1حبة فلفل أصفر
4فصوص ثوم مفرومة
1/2ملعقة صغيرة ملح
5حبات طماطم كبيرة مفرومة
8بيضات كبيرة ، 4 كاملة، 4 صفار فقط - احتفظي بالبياض لاستخدامات أخرى
2ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
طريقة التحضير:
في وعاء صغير، ضعي مكعب ثلج ثم رشي فوقه الزعفران المطحون. اتركي مكعبات الثلج حتى تذوب وضعيها جانبًا حتى يزهر الزعفران
سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي الهريسة ومعجون الطماطم والكمون واطهيها لمدة دقيقة واحدة، أضيفي البصل، الفلفل الرومي، الثوم والملح.
يطهى مع التحريك كثيرًا حتى يصبح البصل طريًا ويصبح شفافًا لمدة 8 دقائق تقريبًا.
أضيفي الطماطم المقطعة مع عصيرها والزعفران ، يقلب المزيج ويطهى على نار خفيفة ويطهى بدون غطاء لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة مع المزيد من الملح إذا لزم الأمر.
استخدمي الجزء الخلفي من الملعقة واصنعي 8 فتحات في الصلصة، اكسرى 4 بيضات كاملة في كل فتحة ، وضيفى صفار البيض إلى 4 فتحات مفتوحة أخرى في الصلصة يرش نصف مزيج الكزبرة والبقدونس المفروم ويغطى بالغطاء يطهى على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.
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