يوم الزواج العالمي.. 5 أسباب تشجعكم تزوروا خبير علاقات زوجية

MENAFN - Youm7) فى الأحد الثاني من فبراير، يتم الاحتفال عالميًا بيوم الزواج بهدف تسليط الضوء على هذه العلاقة المهمة والخاصة جدًا، والتي تؤثر بشكل كبير على استقرار الفرد والأسرة، واستقرار المجتمع ككل. ولا تخلو علاقة زوجية من المشكلات، ولكن غالبًا ما يتردد الأزواج عندما يتعلق الأمر بزيارة خبير علاقات أسرية وزوجية عند حدوث خلافات ومشاكل متكررة ومستعصية على الحل، ويخشى بعض الأزواج أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمور ولكن على عكس الشائع فأن ذلك قد يساعدهم في تخطى الكثير من الأمور، ووفقا لموقع yourtango فإن هناك أسباب تشجعك على زيارة خبير علاقات وهى:

- تحسين العلاقة الزوجية

الخلافات والمشاكل أمر طبيعى في أي زواج وخصوصا في السنة الأولى من الزواج ولكن دائمًا هناك طرق وحلول لكى تستطيع التعايش مع الوضع الجديد والتغيير الذى حدث في حياتك وهنا يساعد خبير العلاقات الزوجية في تقصير المسافات وتقريب وجهات النظر وتسهيل تأقلم الطرفين مع الحياة الجديدة.









- تطوير مهارات العلاقات زيارة خبير علاقات يمكن أن تعلمك كيفية التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها العلاقات. فمهارات العلاقات ليست موضوع تعليم في المدرسة، لذا فمن الصعب أن تعرف كيفية التعامل مع صعوبات الحياة الزوجية والتفاعل معها بطريقة صحية. قد يعلمك خبير العلاقات مهارات تعامل مع المحادثات الصعبة والتعامل مع المشاكل المفاجئة وتفادي الخلافات.







- أسرة أفضل

عندما تتحسن العلاقة الزوجية وتسير على ما يرام يستفيد الجميع،

على سبيل المثال عندما يشعر الأم والأب بالتواصل، يرى الأطفال ذلك على أنه "الأمور جيدة" في المنزل سوف يميلون إلى الشعور بمزيد من الاسترخاء. وعلى العكس عندما ينشأ التوتر بينك وبين شريك حياتك، فإن هذا يؤثر سلبًا على الأطفال ويشعرون بعدم الاستقرار والقلق.







- مثال جيد للأطفال

علاقة الزوجين تمنح الأبناء نموذج العلاقة العاطفية الذي يتوقعونه في حياتهم لاحقًا، وإذا لاحظ الأطفال أن الوالدين متفاهمين ويبذلان جهدًا من أجل الحفاظ على علاقتهما ويعرفان حتى كيف يختلفا باحترام فإن هذا يمنح الأطفال نموذجًا إيجابيا للبحث عنه ويجنبهم الوقوع في فخ العلاقات غير الصحية.



- تعلم كيفية التحدث في المحادثات الصعبة العلاقة الزوجية معقدة وتجمع بين شخصيتين مختلفتين. قد لا يدرك الزوجان أن المحادثات الصعبة يمكن أن تساعدهم على الشعور بتحسن. يمكن لبعض الأشخاص التحدث من أجل الشعور بالتحسن، بينما يحاول البعض الآخر تجنب المحادثات الصعبة لتجنب الشعور بالسوء. من خلال تعلم كيفية التواصل مع بعضهما البعض، ستتعلم أيضًا المزيد عن نفسك وعما يعمل بالنسبة لك. يسمح استشاري العلاقات لكل شريك بالتعرف على كيفية تفكير الشريك الآخر ومساعدتهما على التعامل مع المحادثات بالطريقة التي يشعرون بالراحة بها. إذا استمر الزوجان في تجنب المحادثات الصعبة، فلن يحدث تحسن. ومن ناحية أخرى، إذا لم يتمكن الزوجان من إيجاد طريقة صحية ومنتجة للتحدث في المواضيع الصعبة، فسيتجنبان التجربة على المدى البعيد.



