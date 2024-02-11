كتاب سيرة ذاتية يكشف عن لقب سيئ أطلقه الأمير فيليب على ميجان ماركل

MENAFN - Youm7) كشف كتاب سيصدر قريبًا لكاتبة السيرة الملكية إنجريد سيوارد، أن الأمير فيليب كان يحمل لقبًا سيئًا على ما يبدو لدوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث يُزعم أن فيليب، الذى توفى عام 2021 عن عمر يناهز 99 عامًا، أطلق على ماركل لقب "دوقة وندسور" - فى إشارة لاذعة إلى اللقب الذى كانت تحمله الشخصية الاجتماعية الأمريكية التي تعرضت للانتقادات الشديدة واليس سيمبسون.

تزوجت سيمبسون، وهي مطلقة أمريكية، من إدوارد الثامن عام 1937 بعد أن تنازل عن العرش البريطاني وسط سحابة من الجدل، وأعتقد فيليب أنه من "الغريب" أن تذكره ماركل بـ"سيمبسون"، كما تقول سيوارد فى كتابها الجديد

"My Mother And I".

الأمير فيليب وميجان ماركل

وكتبت: "لم يكن يشير ببساطة إلى حقيقة أن كلاهما كانا أمريكيين مطلقين بشعر نحيل وشعر داكن وساحر، ومثل سيمبسون، كانت ماركل أيضًا امرأة مطلقة قبل أن تلتقي بالأمير هارى فى عام 2016"، حيث كانت الممثلة السابقة متزوجة من المنتج السينمائي تريفور إنجلسون منذ عام 2011 حتى انفصالهما في عام 2014، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

ووفقاً لكتاب سيوارد، كانت الملكة إليزابيث في البداية ألطف بكثير بشأن ماركل، حيث يُزعم أنها "وافقت" على الممثلة بعد أن قدمها لها هارى عام 2017، ومع ذلك، أعتقدت أن فستان الزفاف الذى ارتدته نجمة "Suits" في حفل زفافها عام 2018 كان "أبيضًا جدًا" لأنها كانت قد تزوجت بالفعل من قبل.