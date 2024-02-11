كتاب سيرة ذاتية يكشف عن لقب سيئ أطلقه الأمير فيليب على ميجان ماركل

(MENAFN
- Youm7) كشف كتاب سيصدر قريبًا لكاتبة السيرة الملكية إنجريد سيوارد، أن الأمير فيليب كان يحمل لقبًا سيئًا على ما يبدو لدوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث يُزعم أن فيليب، الذى توفى عام 2021 عن عمر يناهز 99 عامًا، أطلق على ماركل لقب "دوقة وندسور" - فى إشارة لاذعة إلى اللقب الذى كانت تحمله الشخصية الاجتماعية الأمريكية التي تعرضت للانتقادات الشديدة واليس سيمبسون.
تزوجت سيمبسون، وهي مطلقة أمريكية، من إدوارد الثامن عام 1937 بعد أن تنازل عن العرش البريطاني وسط سحابة من الجدل، وأعتقد فيليب أنه من "الغريب" أن تذكره ماركل بـ"سيمبسون"، كما تقول سيوارد فى كتابها الجديد
"My Mother And I".
الأمير فيليب وميجان ماركل
وكتبت: "لم يكن يشير ببساطة إلى حقيقة أن كلاهما كانا أمريكيين مطلقين بشعر نحيل وشعر داكن وساحر، ومثل سيمبسون، كانت ماركل أيضًا امرأة مطلقة قبل أن تلتقي بالأمير هارى فى عام 2016"، حيث كانت الممثلة السابقة متزوجة من المنتج السينمائي تريفور إنجلسون منذ عام 2011 حتى انفصالهما في عام 2014، وفقا لموقع "نيويورك بوست".
ووفقاً لكتاب سيوارد، كانت الملكة إليزابيث في البداية ألطف بكثير بشأن ماركل، حيث يُزعم أنها "وافقت" على الممثلة بعد أن قدمها لها هارى عام 2017، ومع ذلك، أعتقدت أن فستان الزفاف الذى ارتدته نجمة "Suits" في حفل زفافها عام 2018 كان "أبيضًا جدًا" لأنها كانت قد تزوجت بالفعل من قبل.
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