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جهاز مدينة طيبة الجديدة ينظم فعالية عن استخدام شبكات الرى الذكية بالمدن الجديدة

2/11/2024 4:26:17 AM
(MENAFN- Youm7) نظم جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ، فعالية عن استخدام شبكات الري الذكية بالمدن الجديدة لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة في ري المزروعات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ري المزروعات لتحقيق استدامة الموارد، وذلك بحضور المشرف على الإدارة العامة للزراعة والري بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلين عن أجهزة مدن الصعيد.



وافتتح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الفعالية بالترحيب بالحضور، مؤكداً دعم الجهاز لمثل هذه الأفكار لمواكبة التقدم في مجال شبكات الرى الذكية والاستفادة منها، وإمكانية البدء في تطبيقها.



وأكد المهندس علاء عبداللاه، أن الفعالية تم عقدها للوقوف على آخر التطورات في مجال شبكات الري الذكية، لري المزروعات أو قطع الغيار الذكية لمحطات مياه الشرب والمحابس، للتحكم في الضغط، وتلاشي الأعطال بالقدر المستطاع، والحفاظ على المياه وتوفير التكاليف.



ووعد رئيس الجهاز بتكرار مثل هذه الفعاليات المثمرة، للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في جميع المجالات.



وفي سياق متصل، قام
رئيس الجهاز بالمرور على موقف السرفيس بالمدينة، والاستماع إلى شكاوى أصحاب سيارات السرفيس لحلها، مشدداً على إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لموقف السرفيس، والتأكد من انتظام خطوط السير، وانتظام حركة السيارات داخل الموقف، والتنبيه على جميع السائقين بالالتزام بالتعليمات للتيسير على المواطنين.



وفى سياق متصل، تابع رئيس الجهاز، إصدار أول رخصة دائمة للمحال على المنظومة الجديدة طبقاً لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مشدداً على ضرورة متابعة باقى الجهات لسرعة إصدار باقي تراخيص التشغيل، وسرعة توجه باقي أصحاب المحال بالمدينة إلى مركز إصدار تراخيص التشغيل بالجهاز خلال المدد المحددة بالقانون لإصدار تراخيص التشغيل، وضرورة الالتزام بالإجراءات والقواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
















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