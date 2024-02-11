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دار مزادات عالمية فى لندن تبيع طبعة ثانية من كتاب عن التشريح بمبلغ قياسى

2/11/2024 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) باعت دار كريستي للمزادات العالمية، كتاب طبعة ثانية كلاسيكى عن الشكل البشري لعالم التشريح فى عصر النهضة لـ أندرياس فيزاليوس، محطم الأرقام القياسية المتوقعة، حيث كان من المفترض أن يباع بـ مليون دولار ولكنه تم بيعه بـ 2 مليون دولار.

وكان طبيب كندي متقاعد قد اشترى الكتاب في وقت سابق، بأحد المزادادات بمبلغ 14 ألف دولار فقط في عام 200، والكتاب يبرز نسيج الجسم البشري والذي تسميه دار المزادات "أعظم أطلس تشريحي في عصر النهضة وتحفة من العلوم الطبية والتربية والتصميم المطبعي، طبع عام 1555.

والكتاب يحتوى العديد من المعلومات الجديدة من تشريح الجثث، قام المؤلف بترميز هذه النسخة بشكل كبير مع ملاحظات حول الطبعة الثالثة، كان كتاب فيزاليوس المؤثر ردًا على الطبيب الفيلسوف جالينوس البيرجاموني، الذي سادت نظرياته منذ وفاته عام 216.

خلال خبرته في تشريح الجثث، تمكن فيزاليوس من تحديد الأخطاء في نص جالينوس، والتي صححها بحماس في مجلده الخاص، وقد أشرف فيزاليوس على كل جانب من جوانب تصميم الكتاب، بما في ذلك التخطيطات والرسوم التوضيحية والطباعة، وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى "الرجال العضليين"، وهي 14 صورة للشكل البشري في نقش خشبي تكشف عن العضلات، والتي يمكن التعرف عليها بشكل كبير وكانت غالبًا ما تذكرنا بأوضاع من لوحات عصر النهضة.







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