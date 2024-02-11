دار مزادات عالمية فى لندن تبيع طبعة ثانية من كتاب عن التشريح بمبلغ قياسى

(MENAFN
- Youm7) باعت دار كريستي للمزادات العالمية، كتاب طبعة ثانية كلاسيكى عن الشكل البشري لعالم التشريح فى عصر النهضة لـ أندرياس فيزاليوس، محطم الأرقام القياسية المتوقعة، حيث كان من المفترض أن يباع بـ مليون دولار ولكنه تم بيعه بـ 2 مليون دولار.
وكان طبيب كندي متقاعد قد اشترى الكتاب في وقت سابق، بأحد المزادادات بمبلغ 14 ألف دولار فقط في عام 200، والكتاب يبرز نسيج الجسم البشري والذي تسميه دار المزادات "أعظم أطلس تشريحي في عصر النهضة وتحفة من العلوم الطبية والتربية والتصميم المطبعي، طبع عام 1555.
والكتاب يحتوى العديد من المعلومات الجديدة من تشريح الجثث، قام المؤلف بترميز هذه النسخة بشكل كبير مع ملاحظات حول الطبعة الثالثة، كان كتاب فيزاليوس المؤثر ردًا على الطبيب الفيلسوف جالينوس البيرجاموني، الذي سادت نظرياته منذ وفاته عام 216.
خلال خبرته في تشريح الجثث، تمكن فيزاليوس من تحديد الأخطاء في نص جالينوس، والتي صححها بحماس في مجلده الخاص، وقد أشرف فيزاليوس على كل جانب من جوانب تصميم الكتاب، بما في ذلك التخطيطات والرسوم التوضيحية والطباعة، وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى "الرجال العضليين"، وهي 14 صورة للشكل البشري في نقش خشبي تكشف عن العضلات، والتي يمكن التعرف عليها بشكل كبير وكانت غالبًا ما تذكرنا بأوضاع من لوحات عصر النهضة.
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