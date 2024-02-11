بينوزم الثانى كاهن آمون الأكبر فى طيبة.. اعرف حكايته فى مصر القديمة

MENAFN - Youm7) بينوزم الثانى.. هو كاهن آمون الأكبر فى طيبة فى مصر القديمة خلال الفترة من 990 ق.م وحتى 969 ق.م، والحاكم الفعلي للوجه القبلي "مصر العليا"، ولقد خلف شقيقة سميندس الثاني.

بينوزم الثانى الكاهن الأكبر هو الابن الأصغر للكاهن "منخبر رع" وزوجه "إستمخب"، وقد خلف أخاه الأكبر "سمندس" في هذه الوظيفة، ويظن "برستد" أنه قد أصبح كاهنًا أكبر "لآمون" في عهد الفرعون "أمنمأبت" الذي كان يحكم في "تانيس"، ويحتمل أن ذلك كان قبل السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الفرعون، وأنه مكث على كرسي الكهانة على أقل تقدير حتى السنة العاشرة من عهد "سيآمون" خلف "امنمأبت"، كما أن "منخبر رع" كان لا يزال يشغل وظيفة الكاهن الأكبر حتى السنة الثامنة والأربعين من عهد "أمنمأبت" الذي مكث على العرش مدة تسع وأربعين سنة على أقل تقدير، وعلى ذلك فإن مدة كهانة "بينوزم" الثاني لا يمكن على هذا الزعم أن تكون قد ابتدأت في نهاية حكم الفرعون "أمنمأبت" أو من باب أولى قبل بداية حكم "سيآمون".

بينزوم الثاني من كتاب الموتى الخاص به تعرض الآن في المتحف البريطاني

وقد جعل "مسبرو" مدة إقامة "بينوزم" على عرش كهانة "آمون" في السنة السادسة عشرة من عهد "بسوسنس الثاني" (وهذا خطأ على حسب رأي "شرني"، الذي شرحناه فيما سبق؛ فقد جعل موته في السنة العاشرة بدلًا من السادسة عشرة. انظر الكاهن الأكبر "بينوزم"، خلف "سيآمون"، وقد حكم الأخير على أقل تقدير سبع عشرة سنة، وقد جعل مدة حكم "بينوزم" خمسًا وثلاثين سنة، حسب ما قال الدكتور سليم حسن في موسوعته مصر القديمة.

وإذا كانت مدة رئاسة "بينوزم" لكهنة "آمون" "بالكرنك" قد وقعت حقًّا في عهد الملكَيْن "سيآمون" و"بسوسنس الثاني"، فيمكن أن نتردد بين هذين الحكمين لعزو كل تواريخ لفائف المومياوات المصنوعة، كما يقول "مسبرو" لحياة هذا الكاهن الأكبر نفسه،

غير أن "جوتييه" يميل إلى نسبتها إلى حكم الفرعون "بسوسنس الثاني"، وذلك لأنه ليس من المؤكد أنه في السنة الأولى من عهد "سيآمون" كان "بينوزم" قد تولى فعلًا منصب الكاهن الأكبر "لآمون"، والواقع أن لفافة المومياء رفم 105 جاء عليها ذكر السنة الثامنة والأربعين من حكم "أمنمأبت"، والسنة الأولى من حكم خلفه "سيآمون" وكانت لا تزال باسم الكاهن الأكبر "منخبر رع"، كما أكدت موسوعة مصر القديمة.