اكتشاف أول سرير جنائزى رومانى فى بريطانيا يعود لـ 2000 سنة

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار، الذين يقومون بالتنقيب فى الحى المالى بلندن، أول سرير جنائزى رومانى كامل يتم اكتشافه فى بريطانيا، إذ يضم الموقع ما لا يقل عن خمسة توابيت نادرة مصممة من خشب البلوط الرومانى التى تعود إلى 2000 عام من تاريخ لندن.
وقالت هيذر نايت، مسؤولة المشروع في وزارة الشئون القانونية، في بيان صحفي: نعلم إن الرومان دفنوا موتاهم على طول الطرق، خارج المراكز الحضرية، لذا لم يكن اكتشاف المدافن في هذا الموقع مفاجئًا جدًا، والذي كان يقع خلال الفترة الرومانية على بعد 170 مترًا غرب أسوار المدينة وبجوار الطريق الروماني الرئيسي في شارع واتلينج.
بجانب التوابيت تم العثور على بقايا هيكل عظمي وخرز وقنينة زجاجية ومصباح مزين مع السرير، كما كشفت الحفريات السابقة في الموقع عن أرضيات طباشيرية وآبار مبطنة بالخشب يعتقد الخبراء أنها بقايا تعود إلى القرن الثالث عشر، بالإضافة إلى أنبوب مياه كبير يعود إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر يُعتقد أنه تم استخدامه لضخ المياه، ويعتقد الباحثين، أن الموقع ربما كان بمثابة مقبرة لبعض سكان لندن الرومانيين الأوائل.
MENAFN11022024000132011024ID1107837570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.