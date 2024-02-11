اكتشاف أول سرير جنائزى رومانى فى بريطانيا يعود لـ 2000 سنة

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار، الذين يقومون بالتنقيب فى الحى المالى بلندن، أول سرير جنائزى رومانى كامل يتم اكتشافه فى بريطانيا، إذ يضم الموقع ما لا يقل عن خمسة توابيت نادرة مصممة من خشب البلوط الرومانى التى تعود إلى 2000 عام من تاريخ لندن.

وقالت هيذر نايت، مسؤولة المشروع في وزارة الشئون القانونية، في بيان صحفي: نعلم إن الرومان دفنوا موتاهم على طول الطرق، خارج المراكز الحضرية، لذا لم يكن اكتشاف المدافن في هذا الموقع مفاجئًا جدًا، والذي كان يقع خلال الفترة الرومانية على بعد 170 مترًا غرب أسوار المدينة وبجوار الطريق الروماني الرئيسي في شارع واتلينج.

بجانب التوابيت تم العثور على بقايا هيكل عظمي وخرز وقنينة زجاجية ومصباح مزين مع السرير، كما كشفت الحفريات السابقة في الموقع عن أرضيات طباشيرية وآبار مبطنة بالخشب يعتقد الخبراء أنها بقايا تعود إلى القرن الثالث عشر، بالإضافة إلى أنبوب مياه كبير يعود إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر يُعتقد أنه تم استخدامه لضخ المياه، ويعتقد الباحثين، أن الموقع ربما كان بمثابة مقبرة لبعض سكان لندن الرومانيين الأوائل.