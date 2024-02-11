الملك فاروق فى الروايات.. عربة ذهبية صاحبت ولايته ويدان بين قرآن وصولجان

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الملك فاروق الأول ملك مصر منذ 1937 حتى قيام ثورة يوليو، وآخر من تولى الحكم من الأسرة العلوية، وورد ذكره مئات المرات فى الكتب، لكن كيف جاء ذكره فى الروايات؟.

أهل البحر رواية لمحمد جبريل سجلت معلومات عنه، جاء فيها أن اسمه فاروق بن أحمد فؤاد، وُلد فى الحادي عشر من فبراير سنة 1920، أنهى دراسته فى الأكاديمية العسكرية البريطانية عقب وفاة أبيه وعاد فى الأسبوع الأول من مايو 1936.

ظل ملكًا لمدة عشرة أيام فقط، ثم حول مجلس الوزراء سلطاته إلى مجلس وصاية حتى يبلغ سن الرشد فى الثامنة عشرة من عمره وكان سيُبلغه فى 29 يوليو 1937 وكانت الوزارة - آنذاك - برئاسة مصطفى النحاس.

حسبت أعوام ميلاده بالتاريخ الهجري لا الميلادي (وُلد في الحادي عشر من فبراير سنة 1920) يصبح سن الرشد عنده هو الثامنة عشرة الهجرية، وليس الميلادية. بعد انتهاء مدة الوصاية في 29 يوليو 1937 واستقل فاروق عربة مطلية بالذهب، تجرُّها ستة خيول، انطلقت في شوارع القاهرة إلى مجلس النواب. أقسم الملك اليمين، وهو يضع يده اليمنى على نسخة من القرآن، ويُمسك صولجانًا بيده اليسرى: "أقسم بالله أنني سوف أحترم الدستور، وقوانين الدولة المصرية، وسوف أحافظ على استقلال الوطن، وأحمي أراضيَه".

وَرِث عن أبيه خمسةَ قصور، وعدة فيلات واستراحات من ساحل البحر المتوسط شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تبلغ عشر كل الأراضي المصرية المزروعة، وأكثر من سيارة، منها عشر سيارات رولزرويس، وسربًا من الطائرات الملكية، واليختَين البحريَّين «المحروسة» و«فخر البحار». وكان أبوه يستثمر 30 مليون جنيه في بنك مصر، وما يقارب نصف هذا المبلغ في بنوك أجنبية.

في عهده وُقِّعت معاهدة 1936 بين مصر وإنجلترا وحلت فيها المسائل الأربعة المعلَّقة في تصريح 28 فبراير 1924، واستقلت مصر - في ظاهر الأمر - استقلالًا تامًّا.

تزوج في 1938 فى العشرين من يناير، من الآنسة صافيناز ذو الفقار (فريدة في الاسم الملكي) واستمر الاحتفال بالزفاف الملكي ثلاثة أيام وعادت - في هذه المناسبة - أعداد من عمال الميناء المفصولين إلى أعمالهم، وأفرج البكباشي حمدي درويش عن المحبوسين في تخشيبة قسم الجمرك، وإن استثنى المعتقلين لدواعٍ سياسية، وانطلقت الألعاب النارية من «التيرو»، وتدلَّت الأنوار على واجهات المباني الحكومية، ونصب التجار أقواس النصر أمام محالهم، وفي الميادين القريبة، ووُزِّع الطعام والكساء على المحرومين، وخرجت جلوة للطرق الصوفية من أبي العباس، وأقامت الكنائس حفلات قداس.

أُعلن - رسميًّا - في 1948 طلاق فاروق من فريدة وأُعلن - في العام نفسه - طلاق شاه إيران من الإمبراطورة فوزية.



