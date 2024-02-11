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جوجل تخطط لتعديل حساسية لمس الشاشة بناء على الظروف البيئية

2/11/2024 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم سلسلة Pixel 8 من جوجل العام الماضي ميزة حصرية للكشف عن واقي الشاشة، وتقوم بإعلام المستخدمين لتمكين وضع واقي الشاشة أو تعطيله وفقًا لذلك، فيما تشير بعض التسريبات أن عملاق البحث يستعد لتقديم ميزة لمس تكيفية جديدة لهواتف
بكسل ومن المتوقع أن يقوم هذا المرفق بضبط حساسية لمس الشاشة تلقائيًا بناءً على الظروف البيئية والأنشطة الخاصة بالمستخدم، ويُزعم أنه تم رصد مرجع حول الميزة على
Android 14 QPR3 Beta 1

وفقًا لتقرير صادر عن
Android Police، تم العثور على دليل على ميزة اللمس التكيفي في سلاسل التعليمات البرمجية لأحدث إصدار من Android 14 QPR3 Beta 1 ، كما ان ميزة اللمس التكيفي ستقوم بضبط حساسية اللمس للهاتف تلقائيًا بناءً على بيئة المستخدم وأنشطته وواقي الشاشة.
لا تتضمن السلاسل إشارات إلى العوامل أو الأنشطة البيئية التي قد تؤدي إلى تغيير في حساسية اللمس، ويتوقع التقرير أن بكسل قد يقوم بتعديل حساسية لمس الشاشة تلقائيًا بناءً على الظروف البيئية مثل المطر أو البرد والأنشطة مثل السباحة، يمكن أن يكون ذكر واقي الشاشة إشارة إلى ميزة اكتشاف واقي الشاشة المتوفرة بالفعل على أجهزة Pixel 8.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه بمجرد تشغيل الميزة الجديدة على Pixels، سيتم وضع مفتاح Adaptive Touch في تطبيق الإعدادات ضمن Display> Touch Sensitivity ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة المستخدم.








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