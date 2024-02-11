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تفاصيل اكتشاف نجم نابض راديوي في بقايا كونية

2/11/2024 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الفلك من جامعة نانجينج في الصين وأماكن أخرى، نجمًا نابضًا راديويًا في بقايا كوني يُعرف باسم CTB 87، وقد ورد هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في الأول من فبراير في خادم arXiv، وذلك باستخدام التلسكوب الراديوي الكروي ذو الفتحة الخمسمائة متر (FAST).



ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، وتصدر شعاعًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وعادة ما يتم اكتشافها على شكل رشقات نارية قصيرة من البث الراديوي؛ ومع ذلك، يتم رصد بعضها أيضًا عبر التلسكوبات البصرية والأشعة السينية وأشعة جاما.



ويعد CTB 87عبارة عن بقايا نجم متفجر (SNR) ذو لمعان للأشعة السينية أضعف بحوالي 100 مرة من سديم السرطان في النطاق 0.15−3 كيلو إلكترون فولت.



حقق فريق من علماء الفلك بقيادة تشيان تشينج ليو من جامعة نانجينج في مصدر الأشعة السينية النقطية في CTB 87، والمسمى CXOU J201609.2+371110، وأفادوا أنه تم اكتشاف استخدام نبضات الراديو FAST من هذا المصدر.



ووجدت الدراسة أيضًا أن ملف النبض الراديوي لهذا النجم النابض ضيق، دون أجنحة عريضة، مما يشير إلى أن شعاع الراديو الذي يبدأ بالقرب من الغطاء القطبي المغناطيسي ضيق، أو أن خط الرؤية يمتد عبر جزء صغير من الشعاع العريض.



ونظرًا لأن العديد من النجوم النابضة تبعث أيضًا أشعة جاما، فقد حلل فريق ليو أيضًا البيانات الواردة من مركبة الفضاء فيرمي التابعة لناسا للبحث عن نبض أشعة جاما المحتمل من PSR J2016+3711.



ومع ذلك، لم يجدوا أي نبض لأشعة جاما من هذا المصدر، وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات من أجل PSR J2016+3711.














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