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كيف يستخدم العلماء الأقمار الصناعية لتحليل التنوع البيولوجي للشعب المرجانية؟

2/11/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) استخدم الباحثون الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض لرسم خريطة للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية على نطاق عالمي لإظهار أن المناطق ذات التنوع الكبير في الموائل تتمتع أيضًا بتنوع في الأنواع.



وفقا لما ذكره موقع "Phys"، يمكن أن تساعد تقنية رسم خرائط الأقمار الصناعية الجديدة في توجيه الجهود المستقبلية لتحديد وحماية الشعاب المرجانية ذات التنوع البيولوجي العالي، وفقًا لفريق أبحاث كلية روزنستيل للعلوم البحرية والغلاف الجوي وعلوم الأرض بجامعة ميامي الذي أجرى الدراسة.



وقال سام بوركيس، أستاذ ورئيس قسم علوم الأرض البحرية في جامعة روزنستيل: "مع ازدياد تقدم تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ومواصلتنا استخدام صور الأقمار الصناعية لرسم خرائط للموائل البيئية، يجب علينا أن نفهم المعنى البيولوجي والإيكولوجي لهذه المنتجات".



وأضاف بوركيس، "لقد أظهرنا أن هذه الخرائط يمكن استخدامها كبديل للتنوع البيولوجي، وبالتالي يمكن استخدامها لتوجيه حماية النظام البيئي واستعادته."



يستغرق النهج التقليدي لإجراء مسوحات الغواصين لقياس التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وقتًا طويلاً ومكلفًا.



ولذلك، شرع فريق البحث في إيجاد طريقة جديدة تستخدم الاستشعار عن بعد لإنتاج خرائط للموائل على نطاق عالمي.



كما أنه لإجراء الدراسة، قاموا باستخراج التنوع الذي تم قياسه من قبل الغواصين لأسماك الشعاب المرجانية والأنواع المرجانية في مجموعة البيانات العالمية لاستطلاعات الغواصين في SCUBA من البعثة العالمية للشعاب المرجانية عبر المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي.



تغطي خرائط KSLOF ما يقرب من ربع الشعاب المرجانية الاستوائية في المياه الضحلة على الأرض، ثم استخدم العلماء هذه الخرائط لتدقيق مدى تعقيد أنماط موائل قاع البحر، والتي أظهروا أنها مرتبطة بتنوع أنواع الكائنات الحية التي تسكنها.



وهذه العلاقة قائمة عبر المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، والمحيط الهندي، وبالتالي يمكن استخدامها كبديل للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية.



وقالت آنا باكر، الحاصلة على درجة الدكتوراه، طالب في قسم علوم الأرض البحرية بكلية روزنستيل والباحث الرئيسي للدراسة: "لقد أظهرنا كيف يمكن بدلاً من ذلك استرجاع التنوع البيولوجي لهذه النظم البيئية من خرائط الأقمار الصناعية لقاع البحر".



وأضافت باكر، "يوفر هذا الاكتشاف فرصة لتقييم التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية، على نطاق عالمي، من المدار."



ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد في التخطيط المكاني البحري وتحديد المناطق البحرية المحمية لحماية الشعاب المرجانية ذات التنوع البيولوجي العالي.



ونشرت الدراسة التي تحمل عنوان "تنوع الموائل المستشعرة عن بعد يتنبأ بتنوع الأنواع على الشعاب المرجانية" في مجلة الاستشعار عن بعد للبيئة.
















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