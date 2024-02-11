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بعد احتفاله بهدف ضربة الجزاء.. ماذا كان يقصد اللاعب أكرم عفيف بحرف الـ(S)؟

2/11/2024 4:24:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر هدف التقدم في مرمى الأردن بالدقيقة 22، في مباراة نهائي كأس آسيا.


وبعد تسجيل هدف التقدم، احتفل أكرم عفيف بطريقة خاصة، حيث أمسك في يده كارت عليه صورته ثم أصبح عليه حرف "S" بخدعة بصرية.

وبمطالعة حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام"، وضع اللاعب حرف الـS في النبذة التعريفية "بايو" وبجانبه رمز تعبيري "خاتم زواج".


ويفضل أكرم عفيف إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء.


الجدير بالذكر أعلن اللاعب أكرم عفيف عن عقد قرانه في 29 ديسمبر 2022 على فتاة كان قد صرح من قبل أنه وقع في حبها منذ الصغر.



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