الحسين عموتة.. جماهير قطرية تهتف باسمه بعد نهائي كأس آسيا (فيديو)

وأظهرت عدسات الكاميرات أمير دولة قطر وهو يعانق عموتة عناقاً حاراً، وتبادل معه الحديث خلال مراسم تسليمه الميدالية الفضية كوصيف للبطل.





ويحظى المدرب المغربي بشعبية كبيرة في قطر؛ إذ سبق أن ارتدى قميص نادي السد القطري لاعباً، ثم مدرباً وقاده لتحقيق الألقاب.



كذلك، هتفت الجماهير القطرية التي توجهت بكثافة إلى ملعب "لوسيل"، مسرح المباراة النهائية، باسم المدرب المغربي، وقدمت له تحية كبيرة نظير الأداء والنتائج التاريخية التي حققها رفقة منتخب "النشامى" الأردني.



وأظهرت مقاطع فيديو الآلاف من الجماهير القطرية وهي تهتف بعبارة "وا عموتة"، قبل أن يبادلها المدرب المغربي بالتحية.





قطر تحافظ على اللقبوكان منتخب "العنابي" قد تُوج بطلاً لكأس آسيا، بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، السبت 10 فبراير/شباط 2024.



وخاض المنتخبان القطري والأردني، مساء السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل، بصفارة الحكم الصيني ما نينغ، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.



وبعد أن كانت الآمال معقودة على "النشامى" في هذه البطولة بتجاوز عقدة الدور ربع النهائي، فقد وصل إلى النهائي لكنه لم يحقق المعجزة كاملة، فيما استطاعت قطر الاحتفاظ باللقب.



ووصل "النشامى" إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، فيما تأهل "العنابي" القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.



وضرب "العنابي" القطري موعداً أمام "نشامى" الأردن في نهائي عربي خالص، حيث كان آخر نهائي عربي عام 2007 بين العراق والسعودية.



وشهدت بطولة كأس آسيا مواجهة منتخبين عربيين بالنهائي، في مناسبتين فقط، كانت الأولى في نسخة 1996 التي أقيمت بالإمارات، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.



فيما كان النهائي العربي الثاني في نسخة عام 2007، التي أقيمت بإندونيسيا، وحقق اللقب المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بفضل رأسية المهاجم العراقي يونس محمود.



وذكر موقع الاتحاد الآسيوي أن منتخب قطر أصبح تاسع منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس آسيا في نسختين متتاليتين، بعدما سجل ظهوره الأول على الإطلاق في هذه المرحلة بالنسخة الماضية عام 2019 بالإمارات العربية المتحدة عندما توج باللقب. -عربي بوست

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