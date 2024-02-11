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6 أطعمة خارقة تعزز دماغ الطلاب

2/11/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يحتاج الطلاب إلى القيام بعمل شاق لتركيز الاهتمام على التحصيل واستذكار المواد الدراسية. ويتم استهداف دماغ الإنسان باستمرار بالمحفزات، ويتطلب الأمر الكثير من الجهد للتركيز على شيء واحد. وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال الذين ما زالوا يتعلمون التحكم في مدى انتباههم.
وفقًا لما نشره موقع WIO News، ينصح الخبراء بتضمين أولياء الأمور للأطعمة الخارقة التالية لتعزيز تركيز الأطفال:
1. التوت الأزرق: يمكن للتوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة أن يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام.
2. الأسماك الدهنية: تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA، ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته. يمكن لأوميغا-3 تحسين الذاكرة والتركيز.
3. المكسرات: يعد الجوز مصدرا رائعا لحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا-3 الدهني النباتي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتامين E. ويمكن أن يؤدي تناول الجوز إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.
4. الأفوكادو: إن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. كما يحتوي الأفوكادو على فيتامين K والفولات، والتي يمكن أن تدعم الوظيفة الإدراكية.
5. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو على مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز التركيز وتعزز الذاكرة والتعلم.
6. السبانخ: تتميز السبانخ بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية. يلعب حمض الفوليك دورا حاسما في تخليق الناقلات العصبية، التي تدعم الوظائف الإدراكية وتعزز القدرة على التركيز.-(العربية نت)

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