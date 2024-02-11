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وفاة رضيعة وضعتها أمها بالخطأ داخل فرن

2/11/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأميركية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.


واستجابت الشرطة لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وبحسب بيان للشرطة نقلته شبكة "إيه بي س " الأميركية، فإنه تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.


وأعلنت السلطات وفاة الطفلة في موقع الحادث. وتواجه الأم اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.


وقال بيان للشرطة، الجمعة، إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلا من فراشها".


لم يوضح البيان أي تفاصيل أكثر من ذلك، أو حول سبب وكيفية ارتكاب مثل هذا الخطأ من الأم.


وقال المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان: "نعترف بالطبيعة المروعة لهذه المأساة، وقلوبنا مثقلة بخسارة مثل هذه الحياة الثمينة".


وتابع: "نحن على ثقة في نظام العدالة الجنائية وأنه سوف يستجيب بالشكل المناسب لمثل هذه الظروف المروّعة".

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