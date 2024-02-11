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التدريب الإقليمي: استخدام بيانات Wapor وQGIS لتقييم إنتاجية المياه وكفاءة مياه الري

2/11/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع معهد الدراسات المائية الهولندي (IHE Delft) بتنظيم تدريب إقليمي لمدة 4 أيام في البحر الميت - الاردن ، حيث ركز على "استخدام بيانات منصة WaPOR و برنامج QGIS لتقييم إنتاجية المياه وكفاءة الري". ويعد التدريب جزءًا من المرحلة الثانية من مشروع WaPOR، الذي يهدف الى مساعدة البلدان الشريكة في تطوير قدرتها على مراقبة وتحسين إنتاجية المياه والأراضي الزراعية من خلال استخدام بيانات الاستشعار عن بعد المتاحة (WaPOR).

حضر التدريب 40 مشاركاً من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية يمثلون الوزارات والمعاهد ذات الصلة بالمياه والزراعة. وقد عقدت الورشة تحت رعاية وزارة المياه والري في الأردن والتي تهدف الى تعريف المشاركين
بتطبيقات الاستشعار عن بعد في الزراعة وبيانات WaPOR المتاحة والبرامج مفتوحة المصدر QGISوإجراء التحليل الجغرافي المكاني والتعرف على مفهوم إنتاجية المياه وكيفية تقييم كفاءة الري. تم التركيز أيضا على تحليل وتقييم النتائج من خلال قيام المشاركين بتمارين عملية تمثل حالات واقعية.

بدأت الجلسة الافتتاحية للتدريب بكلمة لممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن م. نبيل عساف والذي أكد فيها أن دول المنطقة بما فيها الأردن بحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي لمواردها المائية لضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للمياه ولضمان الأمن الغذائي. وأشار أيضا الى مسألة شح البيانات اللازمة والتي قد تعيق عملية التخطيط للموارد المائية ، وأكد على أن منصة WaPOR تساعد على سد الفجوة في البيانات ومراقبة إنتاجية المياه وكفاءة استخدام مياه الري لاتخاذ القرارات المناسبة.

وقال السيد جاكوب وزلاندر، المبعوث إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمياه والطاقة والغذاء، من سفارة المملكة الهولندية في الأردن، الممول الرئيسي لمشروع WaPOR “تواجه دول المنطقة إجهاداً مائياً حاداً وعلى الدول الاستعداد للمستقبل والتوصل إلى حلول للتعامل مع الموارد المائية المحدودة في ظل التغير المناخي. وأعتبر ايضا أن مشروع WaPOR يساعد البلدان على إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أفضل".

مندوبا عن وزير المياه والري في الأردن، تحدث الأمين العام المساعد للشؤون الفنية م. ثائر المومني عن أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي ستمكن الكوادر الفنية في الوزارات من مراقبة الوضع المائي وتحديد التدابير اللازمة للإدارة المستدامة للمياه

إن منصة WaPOR التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة هي منصة متاحة وتساعد على مراقبة إنتاجية المياه والأراضي بالاعتماد على بيانات الاستشعار عن بعد وهي الأساس في مشروع WaPOR (WaPOR project) والذي يعمل حاليا في مرحلته الثانية وينفذ في ثلاثة عشرة دولة لدعم استخدام بيانات المنصة وفقا لمتطلبات الدول. مشروع WaPOR مدعوم بتمويل من الحكومة الهولندية ومنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة(FAO) بالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) ومعهد الدراسات المائية الهولندي (IHE Delft) ومن المقرر أن يستمر لغاية 2025.

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